2025 júniusában tovább emelkedtek a bérek Magyarországon. A teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete átlépte a 700 ezer forintot, a nettó átlagkereset pedig meghaladta a 480 ezret –írja a Világgazdaság.

Bruttó átlagkereset: gyorsul a magyar bérek növekedése

Ahogy az a cikkükben olvasható: az éves összevetésben közel 10 százalékos béremelkedést a reálkeresetek is követték, amelyek 4,8 százalékkal nőttek a mérsékelt infláció mellett. A mediánbérek szintén dinamikusan emelkedtek, vagyis nem csupán az átlagkeresetek, hanem a „középen elhelyezkedők” jövedelme is érezhetően nőtt – számolt be róla a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Ahogy az a Világgazdaság cikkében olvasható: a teljes munkaidős alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

