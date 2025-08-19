Ne fizess többet - Új eszköz a banki díjak összehasonlítására

Banki díjak - Az új eszközzel az MNB segítséget nyújt a háztartások banki költségeinek csökkentéséhez és erősíti a bankok közötti piaci versenyt, hiszen még azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek számára is akár tízszeres különbségek lehetnek a számlacsomagok és a kapcsolódó szolgáltatások éves pénzforgalmi költségei között - tette hozzá a jegybank.

Banki díjak- Nem mindegy mennyit fizetsz - Fotó: illusztráció, pixabay

Az új publikáció átláthatóbbá teszi az ügyfelek számára a számlacsomagok árazását, egyszerűsíti a költségeik összehasonlítását, ezáltal támogatja az ügyfeleket abban, hogy megtalálják a számukra legolcsóbb szolgáltatásokat.

A számlacsomagok éves pénzforgalmi költségeit az MNB 7 ügyféltípusra számítja ki, így mindenki megtalálhatja a fizetési szokásaihoz leginkább hasonlító profilt és a számára elérhető számlacsomagokat költség szerint növekvő sorrendben. A publikáció tartalmazza az összes hazai bank jelenleg forgalmazott szolgáltatáscsomagját, így az ügyfelek minden fizetési szokás esetén több mint 60 számlacsomag közül választhatnak. Az összes fizetett díjat figyelembe véve jelentős, akár tízszeres, több tízezer forintos különbségek is vannak az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között.

Az MNB megítélése szerint az ügyfelek jelentős része még mindig drága számlacsomagot használ, pedig minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható teljes értékű számlacsomag, amely minden lényeges szolgáltatást tartalmaz.

A közleményben kiemelték: az MNB és a Bankszövetség megállapodása szerint mindenki számára elérhető egy ingyenesen alapszámla mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban 4 százalék alá nem csökken. Ez az alapszámla minden lényeges pénzforgalmi szolgáltatást tartalmaz. Tudatos számlahasználattal és számlaválasztással jelentősen csökkenthetőek lennének a banki költségek, az ügyfelek akár több tízezer forintot is megtakaríthatnak - hangsúlyozta az MNB.

Egy számláját vegyesen használó ügyfél, aki jövedelmének körülbelül felét készpénzzel, felét pedig elektronikus fizetéssel költi el, már évi 2200 forintért is találhat magának számlát. Egy digitális ügyfélnek, aki a lehető legtöbb helyzetben elektronikusan fizet, akár 0 forint is lehet az éves banki költsége - hívta fel a figyelmet az MNB.