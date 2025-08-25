augusztus 25., hétfő

Megérkezett a Q3 Sportback

1 órája

Elindult az új modell gyártása a győri Audiban

Az Audi Q3 Sportback második generációjának sorozatgyártása indult el Győrben, amely a 27 éves győri járműgyár korábbi modelljeinek, köztük a mára ikonná vált Audi TT, az Audi A3 - Cabriolet, és Limousin -, és az Audi Q3 nyomdokaiba lép. Elsőként egy zsályazöld színű Q3 Sportback gördült le a győri gyártósorról.

Kisalföld.hu

Újabb modell sorozatgyártása kezdődött meg az Audi Hungariánál, az Audi Q3 Sportback gyártása Győrben vette kezdetét. Az új Q3-as modell világpremierén és a sorozatgyártás megkezdésénél mi is ott voltunk. Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke azt nyilatkozta a vállalat közleményében, hogy a munkatársaknak köszönhetően sikerült fél éven belül elindítani mindkét Q-modell sorozatgyártását.

audi q3 sportback
A képen Les Zoltán, a vállalat járműgyártásért felelős igazgatósági tagja a vállalat két munkatársával köszönti az új Audi Q3 Sportbacket. Forrás: Audi Hungaria

Fontos számunkra, hogy az új Audi Q3 után egy újabb Q-modellel bővült gyártási portfóliónk

- mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. 

Járműgyárunk az egyik legrugalmasabb az Audi Konszernben, hiszen jelenleg is több modell készül ugyanazon a gyártósoron.

- Új modellünket munkatársaink magas szaktudása révén kitűnő minőségben fogjuk szállítani ügyfeleink számára

 – tette hozzák Les Zoltán, a vállalat járműgyártásért felelős igazgatósági tagja. 

Ilyen lett az új Audi Q3 Sportback

Az Audi Q3 Sportback az Audi termékkínálatának belépő kompakt crossover modellje, amely az Audi Q3 leghangsúlyosabb ismertetőjegyeit ötvözi a légies Coupé formával. Markáns dizájnjával, dinamikusan hangolt futóművével, valamint hatékony és erőteljes hajtásával az Audi Q3 Sportback rendkívüli vezetési élményt kínál – bármilyen terepen.

Elkezdődött az új Audi Q3 Sportback gyártása Győrben. Forrás: Audi Hungaria

A belépő modell egy négyhengeres 1,5 TFSI 110 kW teljesítménnyel, mely mild hibrid technológiával kapható. A 110 kW teljesítményű 2.0 TDI motorral rendelkező Audi Q3 Sportback különösen alkalmas nagy távolságok megtételére. A Plug-in hibrid modell, az Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kW teljesítménnyel rendelkezik.

Az Audi Hungaria járműgyártásában jelenleg mintegy 4 000 munkatárs gyártja az Audi Q3, Q3 Sportback és CUPRA Terramar modelleket. A győri autók világszerte több mint 90 országba jutnak el. Az Audi Hungaria több mint 30 éves motor- és 25 éves járműgyártási tapasztalattal a magyar autóipar egyik vezető szereplője, és az Audi és Volkswagen csoport fontos pillére.

