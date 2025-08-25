Elindult az új modell gyártása a győri Audiban

Ilyen lett az új Audi Q3 Sportback

Az Audi Q3 Sportback az Audi termékkínálatának belépő kompakt crossover modellje, amely az Audi Q3 leghangsúlyosabb ismertetőjegyeit ötvözi a légies Coupé formával. Markáns dizájnjával, dinamikusan hangolt futóművével, valamint hatékony és erőteljes hajtásával az Audi Q3 Sportback rendkívüli vezetési élményt kínál – bármilyen terepen.

Elkezdődött az új Audi Q3 Sportback gyártása Győrben. Forrás: Audi Hungaria

A belépő modell egy négyhengeres 1,5 TFSI 110 kW teljesítménnyel, mely mild hibrid technológiával kapható. A 110 kW teljesítményű 2.0 TDI motorral rendelkező Audi Q3 Sportback különösen alkalmas nagy távolságok megtételére. A Plug-in hibrid modell, az Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kW teljesítménnyel rendelkezik.

Az Audi Hungaria járműgyártásában jelenleg mintegy 4 000 munkatárs gyártja az Audi Q3, Q3 Sportback és CUPRA Terramar modelleket. A győri autók világszerte több mint 90 országba jutnak el. Az Audi Hungaria több mint 30 éves motor- és 25 éves járműgyártási tapasztalattal a magyar autóipar egyik vezető szereplője, és az Audi és Volkswagen csoport fontos pillére.