Győrből Sanghajba - Kínában jártak az audis fejlesztőmérnökök - fotók

A három fiatalember szorosan együttműködik hétköznapi munkájuk során is a villamoshajtások fejlesztésének területén, így az otthonuktól 8 ezer kilométerre is kiválóan helyt álltak. A kiutazásban a vállalati Travel Menedzsment segítette őket, ahol a korábbi kiküldetések tapasztalatai, információi összefutnak. Így felkészülten, ám mégis csodálkozva olvasták be telefonjukon a QR kódokat, amikor a boltokban, éttermekben fizetésre került a sor…

Hogy mennyire digitalizált Kína, azt valóban csak a helyszínen megtapasztalva hiszi el az ember. Gyakorlatilag nem találkoztunk bankkártyás fizetéssel vagy készpénzzel a kint töltött időnkben, kivéve, mikor egy 10 jüanra bukkantam az utcán – mondja mosolyogva Laci. Még a nyugdíjas nénik is okosóráik segítségével fizetnek a piacon

Sok új, eddig ismeretlen kínai autómárka

„Ami az elmúlt évek viszonylatában is szembeötlő változás volt – folytatja Tamás –, hogy milyen nagy arányú a helyi, kínai autók túlsúlya a közlekedésben. Számtalan, számunkra eddig ismeretlen kínai márkával találkoztunk az utakon, többségében elektromossal vagy hybriddel. Így a kétszer négy sávos út mellett sétálva is emberi hangon lehetett beszélgetni, maximum a kabócák zúgása szolgáltatta az alapzajt. Szmogot pedig egyáltalán nem tapasztaltunk. Meghökkentő, hogy a kínai autók mennyi elektronikai berendezéssel vannak felszerelve, melyek többségét nem is feltétlenül használják a sofőrök. Annál inkább aktívan a gázpedált és a féket.”

Szakmai tapasztalatok mellett a helyi életstílust is magukban szippantották a városban.