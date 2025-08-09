augusztus 9., szombat

Aranykuka a hulladékudvarokban

1 órája

Megszabadulhat a szeméttől és még negyedmillióhoz is hozzájuthat

A MOHU kampánnyal népszerűsíti a hulladékudvarokat. Augusztusban pénz nyerhet, aki a megfelelő helyen adja le a felesleges holmiját. Augusztus 9. és 10-én Győrben a Pápai úti hulladékudvarban időzött a nyeréshez szükséges aranykuka.

Kisalföld.hu
A MOHU tájékoztatáa szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat. Tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban. Győr-Moson-Sopron vármegyében 47 hulladékudvar üzemel. Tavaly a begyűjtött hulladék mennyisége meghaladta a 19 ezer tonnát. Az idén július 31-ig a begyűjtött hulladék több mint 12 ezer tonna volt. Sajnos azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezek megfelelő szelektálással, visszakerülhetnének a körforgásba. A MOHU ezért fejleszt, bővít és edukál: céljuk, hogy mindenki tudja, mit hova és miért érdemes elvinni. Kampányuk részeként országjáró útjára indult az aranykuka.

aranykuka
Turnéra indult az Aranykuka – több százezret érhet a helyes hulladékkezelés

A MOHU kampányában egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát. Aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250.000 forinttal is gazdagodhat. Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart. A cél: megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.

Szombaton egymást érték a hulladékot szállító autók a hulladékudvarba. Az autókról szétválogatva kerültek a megfelelő helyre az otthon feleslegessé váló tárgyak. Az emberek meglepődve értesültek arról, hogy nem csak megszabadultak felesleges kacatjaiktól, de akár nyerhetnek is az aranykuka segítségével.

aranykuka
A GYHG hulladékudvarairól itt tájékozódhat bővebben.

 

