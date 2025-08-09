Megszabadulhat a szeméttől és még negyedmillióhoz is hozzájuthat

A MOHU tájékoztatáa szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat. Tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban. Győr-Moson-Sopron vármegyében 47 hulladékudvar üzemel. Tavaly a begyűjtött hulladék mennyisége meghaladta a 19 ezer tonnát. Az idén július 31-ig a begyűjtött hulladék több mint 12 ezer tonna volt. Sajnos azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában, pedig ezek megfelelő szelektálással, visszakerülhetnének a körforgásba. A MOHU ezért fejleszt, bővít és edukál: céljuk, hogy mindenki tudja, mit hova és miért érdemes elvinni. Kampányuk részeként országjáró útjára indult az aranykuka.

Az aranykuka Győrbe érkezett.

Fotó: Barki Andrea

Turnéra indult az Aranykuka – több százezret érhet a helyes hulladékkezelés

A MOHU kampányában egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát. Aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250.000 forinttal is gazdagodhat. Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart. A cél: megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.

Szombaton egymást érték a hulladékot szállító autók a hulladékudvarba. Az autókról szétválogatva kerültek a megfelelő helyre az otthon feleslegessé váló tárgyak. Az emberek meglepődve értesültek arról, hogy nem csak megszabadultak felesleges kacatjaiktól, de akár nyerhetnek is az aranykuka segítségével.

Egyszerű volt az aranykuka nyereményre regisztrálni.

Fotó: Barki Andrea

A GYHG hulladékudvarairól itt tájékozódhat bővebben.