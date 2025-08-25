augusztus 25., hétfő

Vásárlási hullám

2 órája

Győrben is drágán kínálják a kiadó albérleteket

#ingatlan#kiadó lakás#albérlet#albérletpiac

Az egyetemi tanév kezdete előtt néhány héttel mi a helyzet az albérleti piacon? Győrben majdnem 200 ezer forintos átlagáron kínálják a kiadó albérleteket.

Kisalföld.hu
A korábbi évek júliusaihoz képest idén kisebb mértékben drágultak az albérletek. A felvételi ponthatárok kihirdetése utáni szokásos keresleti hullám az egyetemvárosokba megérkezett, Budapesten viszont elmaradt. Ez részben az otthon start program előszeleként is értékelhető. A kínálat viszont mindenhol bővült, és országszerte már több mint 17,9 ezer kiadó lakáshirdetésből válogathatnak a bérlők. Ennek eredményeként a KSH-ingatlan.com júliusi lakbérindexe 1,4 százalékos havi drágulást mutat, ami elmarad a korábbi évek júliusában megszokott 1,8-1,9 százalékos növekedési tempótól.

Győri albérletárak
Győri albérletárak

Albérletárak így alakulnak Győrben

Győrben majdnem 200 ezer forintos átlagáron kínálják a kiadó lakásokat. Debrecenben 240 ezer, Kecskeméten 150 ezer, Miskolcon 125 ezer forinttal számolhatnak a leendő bérlők. A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon. Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze 4 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékos volt a növekedés. 

A kínálat számottevően bővült: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is közel 18 százalékos bővülésnek felel meg.

Első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre késztet

„Érdekes módon a ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette: „Az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. 

Az egyetemvárosokat nézve kiderül, hogy Debrecenben 240 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj. Győrben 195 ezer forintért kínálják a kiadó lakásokat, Pécsen pedig 190 ezerért. Ugyanakkor a veszprémi piacot 175 ezer forintos átlag jellemzi, Nyíregyházán és Szegeden egyaránt 170 ezer forint az átlag. Kecskeméten viszont 150 ezer, míg Miskolc továbbra is a legolcsóbb egyetemváros havi 125 ezer forintos havi átlagos bérleti díjjal.

 

