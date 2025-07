Érik a szilva, megnyitottak a szedd magad kertek - fotók, videó

Jázmin és Nolen segített a mamának a szilva szedésben. Fotó: Csapó Balázs

Géza bácsi és Teri néni Likócsról érkezett kedden a Nagy Család Gyümölcsösébe. Évek óta közösen járnak szedd magad akciókra és nagyon elégedettek. Szerintük az idei szilvatermés nagyon ízletes, kompót és lekvár készül majd belőle.

Marika két unokájával - Jázminnal és Nolennel - érkezett a Győrszentivánra kedden reggel, hogy megtöltsék vödreiket a helyi szilvával.

- Rendszeresen jövünk a gyümölcsösbe, idén már szedtünk sárgabarackot. A gyerekek is nagyon élvezik, addig sem a tévé előtt ülnek. Szerencsére nagyon szeretik a szilvát, így egy részét biztos megeszik magában. A többiből készül ecetes szilva, de magozva le is fagyasztom későbbre, amiből készül majd leves és gombócba is töltöm. A túlérettből rétes lesz, amit a kemencében sütök meg sok fahájjal. Álomfinom. Sőt készítettem már belőle ivólevet is - mondta el lapunknak a nagymama.

Horváth Gáborék Mihályiban kilenc féle szilvát termesztenek öt és fél hektáron. Fotó: Cs.K.A.

Cefrének és kompótnak a legjobb a Lepotica

A Horváth család mihályi gazdaságában a szilvára hirdették meg a Szedd magad! akciót. A vásárlók a fáról is szüretelhetik a gyümölcsöt, de a lehulló szilvát is felszedhetik a földről, ami kiváló cefrének, lekvárnak.

- Megkezdtük a szüretet, szedtük, ahogy tudtuk, de a múlt csütörtöki szél sajnos leverte a fákról a fennmaradt, érett termést. Az időjárás miatt más megoldásra kényszerültünk, korábban nem tapasztaltunk ilyet a gazdaságunkban - mondta a Kisalföldnek Horváth Gábor.

Horváthék összesen húsz hektáron termelnek gyümölcsöt, ebből öt és fél hektáron szilvát. 3700 szilvafájuk van, melyek kilenc fajtát képviselnek, így július elejétől októberig tudják kiszolgálni fogyasztóikat. A gazda arról is beszélt, hogy szilvájuk felhasználása sokrétű lehet, kompótnak is kiváló, cefrének pedig a tapasztalat szerint az egyik legjobb fajta.