Lesz idén miből pálinkát főzni? Megszólaltak a szakemberek

Dömötör Zsolt, a díjnyertes 1 Csepp Pálinka tulajdonosa szerint az idei gyümölcshiányt még át lehet vészelni. Fotó: Kisalföld-archív

Komoly keleti fagykárokat a pálinkafőzők is megérezték

Hozzátette, hogy nem csak a sárgabarack esetében érezhető a hiány és a drágulás, hanem a fekete ribizli és a szilva esetében is. Sőt még az almát is károsította az idei háromszor visszatérő fagy, ami igen ritka.

- Más pálinkafőzdéktől hallottuk, hogy néhány szakember nem is vesz kereskedelmi főzéshez gyümölcsöt. Egy évet kihagynak és bíznak benne, hogy kitartanak a készletek, valamint, hogy jövőre jobb lesz a helyzet - hangsúlyozta Zsolt, aki arra is rávilágított, hogy a pálinka sosem volt olcsó ital, a jövedéki adók mellett még mindig jobban megéri égetett szeszt értékesíteni. Ezt jól mutatja az is, hogy országosan több pálinkaházat vagy főzdét értékesítenek, de nem kapkodnak értük a vevők.

- Napjainkban tízszer annyi pálinka készül otthoni zugfőzdékben, mint kereskedelmi főzésben, a kialakult helyzet leginkább a fekete kereskedelmet táplálja - mutatott rá a tendenciára Dömötör Zsolt.