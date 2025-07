Munkaerőpiaci lavinát is beindíthat az Otthon Start program

A fiatalok átlagfizetése a hitelkeret túlnyomó részére elég

2025 első negyedévében a KSH adatai szerint a 20-29 éves korcsoport havi nettó átlagkeresete 415 ezer forint, a 30-39 éves korosztályé pedig 489 ezer. Ekkora fizetésből pedig a jelenlegi adósságfék szabályok alapján átlagosan 40,8-50 milliós hitelt lehet felvenni. A programban előírt 10 százalékos önerővel számolva, 44,8-55,6 millió forintos ingatlanok finanszírozható a fiatalabb korosztály átlagfizetéseiből. Ebből az összegből már Budapesten is kijön egy 34-43 négyzetméteres garzonlakás.

Az Otthon Start hitel 50 millió forintos maximumát várhatóan havi 476 ezer forintos nettó keresettel lehet kihasználni, ami kevesebb, mint a 30-39 éves korosztály havi nettó átlagfizetése.

„Az első lakásvásárlók komoly mozgásokat és változásokat indíthatnak be nem csak a lakáspiacon, de a munkaerőpiacon is. Mivel a fiatalabb korosztály nettó átlagfizetésével szinte a hitelkeret túlnyomó része kihasználható lesz, ezért a legszűkebb keresztmetszetet az önrész jelenti majd a lakáspiacra belépők számára. Ebben viszont a szülők még úgy is segítséget tudnak nyújtani a fiataloknak, hogyha nem rendelkeznek készpénzzel, csak ingatlantulajdonnal. Pótfedezetként ugyanis a szülők ingatlana is bevonható a hitelügyletbe, amivel az önrész összege minimálisra szorítható.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.