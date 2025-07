Főzhetjük a lecsót! Mutatjuk mennyibe kerül a friss paprika és paradicsom

Nyár közepén kimaradhatatlan étel a lecsó, végre beérettek az első paprikák és paradicsomok, valamint a hagymák is kikerültek már a földből. Ilyenkor a legtöbben frissen fogyasztják a magyarok egyik kedvenc ételét, melynek szintén megannyi változata van. Körbenéztünk a győri vásárcsarnokban, hogy milyen a kínálat és mennyibe kerülnek a hozzávalók.

A koroncói Kincses Kertészet kínálatában minden megtalálható egy jó nyári lecsóhoz. Fotó: Molcsányi Máté

Lecsó savmentes zöldségekből, de csípősen

A koroncói Kincses Kertészet a lecsóhoz kiváló paradicsomot és paprikát nem is permetezi, árulta el Kincsesné Szabó Ibolya.

- A zöld, savmentes édes paprika azért jó, mert főzés közben nem pöndörödik meg a héja. Sokan választják a hagyományos sárga húsú édes paprikát, amihez szívből ajánljuk a savmentes lucullus paradicsomot. Ez a fajta inkább húsos, mint leves. Azoknak kifejezetten jó, akik epe gondokkal küszködnek, ugyanis nem bántja a gyomrot - mutatta a családi gazdaság széles zöldségkínálatát Ibolya.

- Sőt sokan szeretik csípős paprikával készíteni a lecsót, de óvatosan kell vele bánni, mert van ereje - emelte ki az őstermelő, akitől azt is megtudtuk, hogy többen visznek kisebb koktél vagy normál fürtös paradicsomot is a lecsóba. Hogy még színesebb legyen az étel, a háziasszonyok zöldet, pirosat, sárgát választanak, de befőzéskor gyorsan fogy a kápia és paradicsom paprika is. Ezeket a fajtákat leginkább zakuszkához használják fel, ami szintén télire készül - tette hozzá. Ibolya kiemelte, hogy ugyan a paprika, paradicsom szezonja még csak most kezdődik, már szedtek zöld paradicsomot is savanyúságnak, mert azt is sok vásárló keresi.

Az idei nyár újdonsága a tökös lecsó. Minden zöldségnek épp szezonja van, így garantált az igazán friss és üdítő egytálétel. Fotó: Molcsányi Máté

Tökös lecsó? Naná!

A győri vásárcsarnokban Orsi standjánál Krisztina mondta el, hogy a lecsóhoz bármilyen paprika kiváló, a legjobb mégis szerinte az édes fajta. - Ha lecsó készítésről van szó, általában két tábor alakul ki: aki csípősen készíti sok paradicsommal vagy édesen, kevesebb paradicsommal. Sokan kolbásszal fűszerezik, rizzsel tálalják, vagy tojást ütnek hozzá, hogy még tartalmasabb legyen, az egyébként könnyen nyári fogás. Ami viszont újdonság és egyre népszerűbb a az idősek és fiatalok körében is, hogy tököt tesznek a lecsóba. Épp szezonja van a főzőtöknek és a cukkininek, mindkettő kiválóan feldobja - árulta el az eladó.

Az árak igen változóak, főként fajtától függ, hogy a paradicsom kilója 800-1300 forint, de találtunk 2000 forintért is koktélt. A lecsó paprika ára 650 és 1000 forint között mozog, míg a szebb és étkezési paprikának szánt fajták 1500-2500 forintért kaphatók.

Hogyan kell befőzni?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja összegyűjtötte az otthoni tartósítás legfontosabb tudnivalóit, hogy a kamrapolcon „eltett nyár” később se okozzon borús napokat. - A minőségi eredmény érdekében kizárólag egészséges, ép alapanyagokkal dolgozzunk, sérült, rothadó, penészes, szokatlan szagú, állagú zöldséget, gyümölcsöt ne használjunk a befőzéshez. Az otthoni tartósításkor többféle módszer is alkalmazható: a leggyakoribb a hőkezeléssel és a savanyítással készült finomságok, valamint a fagyasztás - írták közleményükben.