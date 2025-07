Egyre több a vendég, de nem maradnak sokat Győrben

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint idén júniusban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,9 millió vendég 4,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,4, a vendégéjszakáké 5,1 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén júniusra eső pünkösdi hosszú hétvége is hozzájárult.

2025. január–júniusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,2, a külföldieké 13 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Összesen 32 737 turisztikai szálláshely, ezen belül 2924 kereskedelmi, illetve 29 813 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1019 szálloda és 1161 panzió volt nyitva júniusban a KSH adatai szerint.

Az olcsó helyeket keresik a turisták

Győr belvárosában található Lima Pub and Hostel egyik tulajdonosa szerint az alacsony és a közép árkategóriás szállásokat keresik a legtöbben, 80-90 százalékos kihasználtsággal működnek a városban. A drágább szállásoknál már kevesebb, 60-70 százalékos a telítettség.

- A belföldi és külföldi vendégek aránya a szálláshelyeinket fele-fele. Sőt azoknak a turistáknak a száma is igen alacsony, akik azért jönnek Győrbe, hogy megnézzék a várost. A legtöbb külföldi és hazai szállóvendég átutazóban áll meg a városban, vagy különböző sport, üzleti esemény miatt érkezik és foglal. Azt mi is érezzük, hogy tavalyhoz képest idén több a vendég, de a vendégéjszakák száma nem nő. Átlagosan egy napot töltenek el nálunk - mutatott rá Varga Viktória.

A külföldi vendégek előszeretettel választják a hosteleket Győrben. Fotó: Lima Pub

A Lima Pub and Hostelben és a Borbarátok Házában is szállt már meg francia biciklis, osztrák hátizsákos kalandor vagy épp szlovén túrakenus - tudtuk meg.

- Győr tranzitváros lett ha a turizmusról van szó. Nyáron szerencsére szinte teljes teltházzal működünk még hétköznapokon is, a tél vége és a tavasz eleje a holtidőszak. A belvárosi szálláshelyek, ahogyan mi is hátrány szenvedünk azokkal a szálláshelyekkel szemben, akik saját parkolókkal rendelkeznek. Viszont előny, hogy minden néhány perc séta távra van, sőt a külföldiek kifejezetten szeretik a gyors és praktikus online történő be és kicsekkolást - emelte ki Varga Viktória.