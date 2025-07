Az Audi Forma-1-es csapatának névadó partnere a Revolut

Ez egy monumentális partnerség a Revolut és a leendő Audi F1 csapat számára. Gyorsan haladunk a 100 millió ügyfél felé, és felejthetetlen élményekkel hozzuk be őket a Forma-1-be a sportág kulcsfontosságú időszakában. Ahogy a Revolut továbbra is kihívást intéz a globális pénzügyi szektorban a status quo ellen, a leendő Audi F1 csapat ugyanezt fogja tenni a motorsportban is. A közös szemlélet, a globális ambíciók és a fejlődés iránti fáradhatatlan törekvés révén ez a partnerség meghatározza majd, hogy mi a lehetséges a Forma-1-ben.