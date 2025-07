Adóemelés miatt brutálisan drágulhat a cigaretta ára

A dohányosoknak komoly áremelkedéssel kell szembenézniük, ha az Európai Bizottság terve valóra válik: a jövedéki adó emelésével a cigaretta ára akár több mint 1000 forinttal is emelkedhet dobozonként Magyarországon.

Jelentős drágulásra lehet számítani a cigaretta árát tekintve. Forrás: Shutterstock

A cigaretta adózási formája

Az Európai Unió új szabályozási javaslata szerint egységes adózást vezetnének be a dohánytermékekre az uniós piacon. A hagyományos cigaretták esetében az eddigi 90 eurós jövedéki adó 215 euróra nőne 1000 szálanként, ami 139 százalékos emelést jelent. Hasonlóan drasztikus lépések vonatkoznának az alternatív termékekre is: a hevített dohánytermékek esetén 108 eurós tétel, nikotinpárnák esetében pedig 143 eurós kilogrammonkénti adó is felmerült.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az értékek az uniós minimumok lennének, tehát a tagállamok még magasabb adókulcsokat is bevezethetnek. A szivarok és szivarkák esetében például 1090 százalékos emelést is kilátásba helyeztek, ami 12 euróról 143 euróra növelné az adót 1000 szálra vetítve.

A szakértők attól tartanak, hogy az adóemelés hatására a dohánytermékek ára olyan mértékben emelkedik, amely a feketepiac további erősödéséhez vezethet. Ez különösen azért aggasztó, mert az illegális termékek gyakran ellenőrizetlen forrásból származnak, és fokozott egészségügyi kockázatot hordoznak.

Magyarország különösen érzékenyen érintett a javaslat miatt. Az ország sosem tudta teljesíteni az uniós árarányos jövedéki adófeltételt, amely most 63 százalékra nőne. Ezért várhatóan a konkrét összegszerű minimumot – 274 eurót – kellene alkalmazni, vásárlóerő-paritással módosítva. Ez pedig a magyar trafikokban legalább 1000 forintos emelkedést jelentene egy doboz cigarettára vetítve, ami komoly terhet róna a fogyasztókra.

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége szerint a feketepiac már most is jelentős problémát jelent, és a további drágulás csak erősítené ezt a tendenciát. Ráadásul a változások a dohányboltok működését is veszélyeztetik, hiszen mintegy 4000 vállalkozás és 20 ezer munkavállaló megélhetése forog kockán.

A tervezet végső formájáról még nem született döntés, de a tagországok közti vita kiéleződése arra utal, hogy nem csupán egészségpolitikai, hanem gazdasági és szuverenitási kérdéseket is érint az EU új jövedékiadó-kezdeményezése - írta az agroinform.hu.