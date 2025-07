Újabb mérföldkő az Audi Hungariánál - Legördült az 5 milliomodik benzines

Az Audi Hungaria gyártásának első évében, 1994-ben egy újonnan telepített győri gyártósoron gyártották le az első négyhengerest, egy 1,8 literes, 125 lóerős ötszelepes motort, amely azóta is meghatározó szerepet játszik a gyártásban. Ez a gyártósor adta az alapját annak a sornak is, amin 2012 óta az EA211 motort is gyártják. A motor kialakítása és gyártása az évek során folyamatosan alkalmazkodott a technológiai változásokhoz, új termékekhez és piaci igényekhez. 2018-ban erre a gyártósorra integrálta a vállalat a háromhengeres motorok gyártását is, ezekkel bővítve a termékpalettát és erősítve a gyártás rugalmasságát.

Az Audi Hungaria újabb mérföldkőhöz érkezett, már 5 milliót gyártottak az egyik motorcsaládból. Fotó: Audi

Audi Hungaria számos márka járművébe készít motorokat

A jelenleg gyártott motorok – az 1,0 literes háromhengeres, valamint az 1,4 literes és 1,5 literes négyhengeres benzinmotorok – Classic és Evo változatban készülnek, 95-150 lóerős teljesítménnyel. Ezeket nemcsak az Audi, hanem a VW konszern más márkái, például a Volkswagen, a Škoda, a Seat és a CUPRA építik be világszerte.

Az Audi Hungaria motorjai mögött több mint három évtized tapasztalata, szakembereink folyamatos tudása és fejlődése áll. Ez a szakértelem, know-how munkatársaink elkötelezettségével kombinálva a jövőbeni sikerünk garanciája volt, és a jövőben is az lesz. Köszönöm kollégáim elhivatott munkáját és gratulálok ehhez a különleges jubileumhoz!

– mondta Peter Will, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja.