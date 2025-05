Megkóstoltuk! Megérkezett a marokkói dinnye hazánkba, mutatjuk az árakat

Mintegy három hétig tart a marokkói dinnye hazai szezonja, tudtuk meg az eladóktól, aztán jönnek másfajta dinnyék. Kapható már a marokkói dinnye.

Kapható már a marokkói dinnye

Kapható már a marokkói dinnye

Az egyik legfinomabb dinnyefajta is kapható már térségünkben. Mintegy három hétig tart a marokkói dinnye hazai szezonja, tudtuk meg az eladóktól, és azt is, hogy nagy a kereslet. A hétvégén 1290 forint per kilós áron kínáltak Marokkóból származó portékáikat a kereskedők a térségben. Körülnéztünk, és azt láttuk, hogy a Lidlben is kapható már többfajta dinnye is, a görög éppen 900 forint per kilós áron. De a győri vásárcsarnokban is vehetünk már a déligyümölcsből. Szakácsné Puskás Orsolya a győri vásárcsarnokban árul dinnyét. Éppen Olaszországban értük utol telefonon, ugyanis most szerezte be a finom gyümölcsöt.

- Szerdától már kapható nálunk a győri vásárcsarnokban. Vannak, akik már most keresik, de a dinnyét, de azért a többség még az eperért tér be hozzánk. Olasz bébi görögdinnyét és sárgadinnyét kínálunk. A bébidinnye csak néhány kilós, mert most még inkább ínyencfalatnak veszik az emberek, érdekességként, hiszen azért még magas a kilónkénti ára - nyilatkozta lapunknak a győri árus. Hozzátette, hogy Görögországból is érkezik már a magyar piacra dinnye, de szerinte az olasz a legfinomabb.

- Betonkemény, nem kásás, és finomabb, mint a magyar - ez a véleménye a nyúli Tapsi Zöldséges tulajdonosának, Molnár Péternek a marokkói dinnyéről. Nála 1500 forintért kapható kilója illetve most akciósan ezerháromszázért vihető. Azt mondja hogy ezen az áron is veszik vasárnap 80 kilót adott el a Marokkóból érkezett gyümölcsből.