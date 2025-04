Ugrásra készek a cégek a vállalati hitelezésben

Meglóduló és csúcsokat döntő lakossági hitelezés, óvatosan növekedő vállalati piac – dióhéjban így lehetne összefoglalni a 2024-es esztendőt. Míg a lakossági hitelállomány 9,7 százalékkal bővült, addig a cégeké mindössze 1,6 százalékkal. Az idei várakozásokról az MBH Bank Vállalati Üzletfejlesztés ügyvezető igazgatójával, Kollega-Tarsoly Dániellel beszélgettünk a VG Podcast legújabb epizódjában.

Gazdasági növekedés, kamatok, infláció, kereslet: sok összetevőn múlik, hogy mikor indulhat be igazán a vállalati hitelezés

Fotó: Shutterstock

Vállalati hitelezés: nettó megtakarítók a cégek

A vállalati beruházások szempontjából meghatározó, hogy a magyarországi cégek milyen makrogazdasági környezettel számolhatnak. Ez ugyanis a hitelkondíciókat és a keresletet is nagymértékben befolyásolja.

Az MBH Elemzési Centrum várakozása szerint idén 2,6 százalékkal nőhet a magyar GDP. A gazdaság fellendülését a fogyasztás bővülése, a Demján Sándor Program, a nagy járműipari beruházások elindulása és hosszabb távon a német gazdaság élénkítése is támogathatják. Természetesen lefelé mutató kockázatok is akadnak, amik közül a nemzetközi kereskedelmi háborút, az ipar teljesítményét, valamint az inflációt emelhetjük ki. Még annak ellenére is, hogy az MBH várakozásai szerint a pozitív márciusi adat fényében elképzelhető, hogy a pénzromlás üteme 5 százalék alá mérséklődik 2025-ben.

A vállalati hitelállomány tavaly 1,6 százalékkal bővült, idén pedig 5-7 százalék közötti növekedés prognosztizálható. Egyre szélesebb a támogatott hitelek palettája, hiszen a Széchenyi Kártya Program, vagy éppen a Demján Sándor Program is segíthetnek abban, hogy a tavaly elmaradó beruházásaikat most a cégek pótolják. Az MBH Bank Vállalati Üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója szerint a vállalkozások önereje rendelkezésre áll, így a cégek leginkább a gazdasági bizonytalanságok és a kereslet hiánya miatt várnak ki.

„A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint a nem pénzügyi vállalatok megtakarításai meghaladják a 15 ezer milliárd forintot, míg a hitelállományuk nem éri el a 12 ezer milliárd forintot. A két szám különbségéből adódó nagyjából 4 ezer milliárd forint nem más, mint az elhalasztott vállalati beruházások önereje” – tette hozzá Kollega-Tarsoly Dániel.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

Az idei gazdasági növekedés lehetőségei és kockázatai (01:42)