195 millióért viheted a Szent Kristófot, ahol még a Nagy Zabálók is megfordult

A kapuvári Szent Kristóf panzió és étterem korábban sokak kedvence volt, sokan emlékeznek arra, amikor a pincéjében még pub is üzemelt. A Szent Kristóf napjainkban is a város egyik ikonikus épülete, nemrégiben még bérlők üzemeltették, de most eladóvá vált - leltünk rá a hirdetésre az ingatlanbazar.hu oldalán.

A tiéd lehet a Szent Kristóf panzió és étterem

A szobák az emeleten vannak, összesen 46-en férnek el kényelmesen a panzióban. Az étterem és a konyha teljes felszereltséggel, bútorral együtt eladó.

Szent Kristóf az utazók és hajósok védőszentje, így hamar magyarázatot találunk arra, hogy miért kapta a 85-ös főút mellett álló kék-fehér színben virító kapuvári étterem és panzió a vallásos világból ismert nevet.

Az étteremben 2012 tavaszán a Kisalföld gasztrokritikusai is megfordultak, a Nagy Zabálók akkor 6-osra értékelték az elfogyasztott ételeket, 8-as osztályzatot kapott a felszolgálás.