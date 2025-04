Zöldség és palántadömping a győri piacokon - fotók

Szombaton megtelt a győri vásárcsarnok, sorok álltak az őstermelőknél, kertészeti árusoknál, kereskedőknél, de sokan várakoztak friss húsra, pékárúra, tojásra és ízes füstölt árura is. Április végén megkezdődött a palántaszezon a győri piactereken. Elsősorban a vásárcsarnokban, de a belvárosi virágpiacon, valamint a Dunakapu téren is sokféle növényből választhatnak a vásárlók.

Palántaszezon Győrben - Széles kínálattal várják a vásárlókat a győri vásárcsarnokban és piacterein. Fotó: S.R.

Paradicsom, paprika és más zöldségpalánták is kaphatók

Győrben a hagyományos palántavásárlási időszakban, áprilisban és májusban több mint tucatnyi termelő tűnik fel a vásárcsarnok asztalainál, akik ellátják a vásárlókat a kiváló minőségű zöldség- és gyümölcsnövendékekkel. A paradicsomból és paprikából sok fajtát vihetnek haza a látogatók, de zellert, padlizsánt, karalábét, epret is ültethetnek a kertészkedni szeretők, sőt, széles választékot találnak a fűszernövények kedvelői is.

Az ehető termést hozó növények mellett egynyári és évelő virágok is kínálják magukat a standokon. Palántaárusokkal a virágpiacon is találkozhatnak a vásárlók, amihez szerdán és szombaton ugyancsak széles palántakínálattal csatlakozik a Dunakapu téri piac. Szombati látogatásunk alkalmával rengetegen válogattak a különböző palánták közül a győri vásárcsarnok előtt, ugyanis az enyhe időjárásnak köszönhetően már ki is ültethetjük őket lassan a kiskertbe.