NAV: még kérhető pótlékmentes részlet a gépjárműadóra

A NAV ügyfélszolgálatain és közösségimédia-felületein többen jelezték, hogy még nem kapták meg a gépjárműadó-határozatukat. A dokumentumokat a NAV elektronikusan küldte ki mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. Akiknek eleve nincs aktív tárhelyük vagy kizárták az e-kapcsolattartást, postai úton már megkapták a határozatot –írja közleményében a NAV.

A NAV, segítve az érintett magánszemélyeket, azoknak is postázza a határozatát, akik a tárhelyükre érkezett elektronikus dokumentumot még nem tudták megnyitni, és nem fizették meg az adót. Esetükben a határozat átvételének időpontja számít, onnantól még 30 napjuk van a teljesítésre.

Nekik is érdemes lehet letölteni a NAV-Mobilt, hiszen az alkalmazásban pillanatok alatt kiderül, hogy mennyit kell fizetni, és néhány koppintással rendezhető is a gépjárműadó. Idén eddig 435 ezren éltek ezzel a gyors és egyszerű lehetőséggel. Akinek pedig gondja van a fizetéssel, június 30-ig még követheti annak a több mint 27 ezer autósnak a példáját, aki az appban kérte az öthavi automatikus részletet. Az alkalmazás elérhető a Google Play és App Store alkalmazásáruházakban, és a NAV most egy kisfilmmel is segíti a letöltést, a fizetést, illetve a részletfizetési kérelem benyújtását is.

A gépjárműadó átutalással is befizethető a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ilyenkor átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni a közlemény rovatban, nem a rendszámot!

A NAV honlapján egy gépjárműadó-kalkulátor is elérhető, amely egyszerűen, online, a felhasználó által megadott adatok alapján kiszámítja a fizetendő összeget. Így a kiadás – már a határozat átvételét megelőzően is – előre tervezhető.

A gépjárműadóval kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok elérhetők a NAV honlapján.