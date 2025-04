Bezárnak a kisboltok?

Mostanában többször írtunk arról, hogy Győrben vagy környékén bezárt több, akár legendásnak is mondható bolt, üzlet, esetleg vendéglátóipari egység amely már évtizedek óta nyitva volt, ismerték és szerették az emberek. Legyen szó porcelán kisboltról vagy egy élelmiszerüzletről a belvárosban, egy melegszendvicsezőről az áruház felső szintjén, vagy akár egy cipőüzletről a sétálóutcában.

Kisboltok halála.

Kisboltok halála

Az biztos, hogy a statisztikai hivatal számításai szerint évről évre egyre kevesebb a kiskereskedelmi egység. A szomorú adatok szerint 2020-tól négy év alatt Győr-Moson-Sopronban hatezerről éppen ötezer fölé csökkent a számuk. Ha az önálló tulajdonosok alapján nézzük ugyanezt, akkor pedig kétezerről 1500-ra. Elég beszédes.

Az elmúlt időszakban persze sok minden történt, pandémia, energiaválság, de sajnos ezek a megállítások akkor is igazak, ha hosszabb távot veszünk alapul. Húsz-harminc esztendőre visszamenőleg ugyancsak elég egyértelmű az irány: szépen lassan csökken a számuk. A trend az, hogy a nagyok bedarálják a kicsiket. Nagyok alatt érthető akár egy külföldi kereskedelmi láncolat vagy bármi. Azért mindig nyílnak újabb és újabb boltok, mindig akadnak vállalkozókedvűek, akik belevágnak az önállóság és a kiteljesedés, na meg az anyagi javak bővebb megszerzése érdekében, és üzletet nyitnak. Aztán ha jól csinálják, és megmaradnak, akkor tíz-húsz-harminc év múlva, ha addig kitartanak a vásárlók, megszeretik őket, és még a Föld is forogni fog, akkor ezek is legendássá lehetnek, így emlékezhetünk meg róluk. Reméljük, lesznek ilyenek sokan, ráadásul magyar tulajdonossal.

KIEM Azért mindig akadnak vállalkozókedvűek, akik belevágnak az önállóság és a kiteljesedés, na meg az anyagi javak bővebb megszerzése érdekében.