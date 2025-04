Kihívásokról és lehetőségekről szólt a Gazdaságfejlesztési Fórum

Zónák mentén a fejlődés felé

Magyarország gazdasági újraindításának kulcsa a területiség figyelembevételével kialakított, zónákra épülő fejlesztési stratégia lehet. 2020-ban az országot öt gazdaságfejlesztési zónára osztották, a területi különbségek figyelembevételével, és ezekhez rendelten határozták meg a stratégiai beavatkozásokat, amelyekről Mayer Gábor, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt a rendezvényen.

Bár régiónk az ország egyik legfejlettebbje, az erőteljes járműipari dominancia komoly kockázatokat hordoz magában. Vannak ugyanakkor egyéb, jelentős potenciált rejtő ágazataink, mint például a turizmus, a kreatívipar, vagy a megújulóenergia-hasznosítás.

Mayer Gábor a „közepes fejlettség csapdájára” figyelmeztetett.

A stratégia megalkotása óta eltelt több mint négy évben több területen pozitív változás történt. A K+F+I beruházások és ráfordítások például korábban elmaradtak a gazdasági teljesítményhez képest, ez ma már szerencsére nincs így, sőt, a vármegye az országos élmezőnyben van. Fontos előrelépés az is, hogy a térség egyetemei már nem csupán lokális, hanem országos hatókörrel is rendelkeznek.

Az infrastrukturális kihívások – a kelet–nyugati gyorsforgalmi utak zsúfoltsága, a települési elkerülő utak hiánya, a leromlott állapotú vasútvonalak és a légi- és vízi közlekedési kapacitások szűkössége – azonban továbbra is sürgetőek. Ezért is került előtérbe a közlekedésfejlesztés, amely nemcsak a mobilitás javítását, hanem a zöld, fenntartható városi közlekedés előmozdítását is célozza.

Az elmúlt években a térség gazdasági dinamikája országos viszonylatban is kiemelkedő volt. Bár a globális járműipari változások nyomán némi visszaesés tapasztalható, a vármegye GDP-növekedése még így is meghaladja az EU-átlagot. Győr-Moson-Sopron a leggyorsabban fejlődő vármegye lett az északnyugat-magyarországi zónán belül. Ugyanakkor a magas foglalkoztatottsági ráta, különösen Győr és környékén, paradox módon kihívás is, hiszen munkaerőhiányhoz és bérfeszültségekhez vezet. Ráadásul a belső migráció, a gazdasági erőközpontok elszívó hatása hátráltatja a periférikus térségek felzárkózását.