15 tükörtojás reggelire? - Mutatjuk, hogyan lehetséges - fotók, videó

Horváth Róbert és felesége Francia Eszter kisebb terülj-terülj asztalkámmal fogadta a Kisalföld munkatársait abdai otthonukban, mint mondják az agrármérnökként diplomázó Eszter régóta szeretett volna állatokat tartani. Olyat keresett, amely kis helyen is elfér és nem is eszik sokat, szapora, de különleges haszna van. Így esett a választásuk 2020-ban a fürjekre. Mára megannyi kézműves portékát árulnak, amelyek minden egyes darabja fürjtojásból készül.

Francia Eszter és férje Horváth Róbert szívvel-lélekkel építik családi gazdaságukat, melynek középpontjában a fürjek állnak. Fotó: Molcsányi Máté

Megtelt élettel az abdai családi gazdaság

- 30 darab növendék fürjjel kezdtük a gazdaságot, belőlük lett 14 tojó. Mivel a gyermekeink is nagyon megszerették a fürjtojást, így nem volt elég ez a mennyiség, hogy az egész családot ellássuk. Vettünk még 30-at majd elkezdtünk keltetni. Mára ott tartunk, hogy a férjem főállású őstermelőként foglalkozik a fürjekkel - emlékezett vissza a kezdetekre Francia Eszter.

Mint kiderült a család első állata nem is a fürj volt, hanem a nyuszik, amikből most is tartanak kettőt. Emellett még megtalálható az udvarban kopasznyakú és gyöngytyúk is. De mégis a legelbűvölőbben talán a vadászgörények voltak, akik kézből eszik a fürjtojást. A két kis szőrmókot kezdetben a rágcsálók ellen vásárolta Róbert és Eszter, azonban mára már ők is az abdai család kiskedvencei.

Ízek kézműves termékeket is készítenek fürjtojásból Abdán. Fotó: Molcsányi Máté

Színes és különleges termékpaletta fürjtojásból

- A győri vásárcsarnokban 3 éve áruljuk termékeiket, kezdetben csak nyers fürjtojást, majd a főtt és füstölt, fűszeres pácban eltett tojásokat. Ma már megtalálható a palettában a tojáskrém is, és a kissé megosztó ecetes fürjtojás is, melyeket adalékanyag és tartósítószer mentesen hagyományos eljárásokkal készítünk. Valamint apró sós és édes sütiket is készítünk, amik szintén kizárólag fürjtojásból készülnek - sorolta Horváth Róbert.

A kedves házaspár megmutatta a mára 500-ra duzzadt fürjállományt is, sőt a keltetőbe is bepillantást kaptunk. Látogatásunkkor épp törték a tojáshéjat a legújabb jövevények. Esztertől megtudtuk, hogy különböző fajtájúak ezek az apró szárnyasok, mi laikusként nem is igazán tudtunk különbséget tenni. És ugyan becsapós, hogy Francia Fürjészet Abda, mégsem a tojók származási helyét jelöli.