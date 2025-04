Kezdődik az eperszezon - Több helyen kapható már a kisalföldi fóliás - fotók, videó

- Kilenc sátorral bővültünk, idén már összesen 19 fólia alatt terem az Abdai Börcsi Eper. Mivel az időjárás az utóbbi években nem igazán kedvezett a hazai gyümölcstermesztésnek, főleg az epernek, így a szabadföldi ültetvényeket is fóliasátorba ültettük át - kezdte Zsolt, az Abdai Börcsi Eper csapatának tagja. Szinte mindig a szamóca szezonban esik a legtöbb csapadék, azonban ennek a piros bogyósnak nem tesz jót a sok csapadék, mert hamar megrohad.

Simon Szabika egyik kedvenc gyümölcse az eper, kedvünkért szedett is néhány szemet az egyik fólia alatt. Fotó: Molcsányi Máté

Korábban jött idén az eperszezon

- Idén korábban szedtük az első szemeket, már húsvét előtti csütörtökön megteltek az első ládák, amelynek az árusítását két helyen, a győri pláza tó felőli bejáratához közel és Ménfőcsanakon a Coop mellett kínáltunk az eperkedvelőknek. Folyamatos az érés, így megnyitottunk a győri nagy Spar parkolójában és szombaton már Mosonmagyaróváron és Győrben is kapható lesz a helyi minőségi eper a Tesco hipermarketek előtt - tudtuk meg.

Érdekesség, hogy tavaly ilyenkor még nem lehetett epret szedni a fóliasátrakban Abda és Börcs határában, idén pedig már annyi ládát megtöltöttek mint tavaly egy hét alatt. Az előző szezonban összesen 3000 láda termést hozott a helyi ültetvény fele annyi virággal és bogyóval, mint most.

Ez a különbség két eper között. A bal a korai Clary, míg a nagyobb a Jolly, amelyre még egy hetet várni kell az Abdai Börcsi Eper standjánál. Fotó: Molcsányi Máté

Csak friss, aznap szedett termés kerülhet a vevőhöz

- Még az eperszezon elején vagyunk, így csak egy fajtát szedünk. Viszont azt már látjuk, hogy egy héten belül beérik akkora mennyiség a nagyobb szemű Jolly fajtából is, hogy azok is kikerülnek a gyümölcsstandjainkba. Szerencsés az idei év, hiszen kétszer-háromszor annyi termés van, mint a korábbi két évben. Ez főként az enyhe télnek köszönhető - fejtette ki az Abdai Börcsi Eper csapata, akik minden reggel fél hatkor gyűjtik be a gyümölcstermést, hogy aztán egy-két órán belül már a gyümölcsstandon lehessen. Megtudtuk, hogy a frissesség a legfontosabb számukra, így azokat a szemeket, amik a nap végén megmaradnak befőzik. Lekvár és szörp készül belőle, sőt még cukormentes változat is.