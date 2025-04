Jó ötlet nyuszit ajándékozni Húsvétkor?

Csakúgy, mint karácsonykor, az ünnepen szeretik megajándékozni a gyerekeket. Erre persze rásegít a kereskedelem is, hiszen alig múlik el a karácsony, a polcokra kerülnek a húsvéti kellékek. Csoki nyusziktól, csibéktől és bárányoktól roskadoznak a polcok, a játékboltokban is is cuki plüss állatok várják, hogy előbb a bevásárlókosárba, majd a gazdájukhoz kerüljenek. Vannak azonban, akik élő nyuszi ajándékozását tartják a legjobb megoldásnak.

Az élő nyuszi ajándékozását alaposan meg kell fontolni.

Fotó: Mediaworks/Illusztráció

Élő nyuszi ajándékba

A játék, könyv, ruha mellett sokszor élő házinyulat ajándékoznak a gyermekeknek, főként kisnyuszit.

Nagyon cuki az élő nyuszi, de tartása felelősséggel jár.

Fotó: Mediaworks/Illusztráció

– Sajnálatos módon az ajándékozás élőállat esetében sokszor átgondolatlan. Nagyon helyesek a gyerek nyulak, finom őket simogatni. Egy állat, így a nyúl tartásához megfelelő ismeretekkel kell rendelkezni, hogy az jó életet élhessen. Számítani lehet arra, hogy ellátásuk gondja pár nap múltán, már felnőttek feladata lesz – szögezte le a tapasztalatok alapján Királyfi Péter, a győri önkormányzat állatvédelmi referense. – Az ünneplés velejárója az ajándékozás, de jó szívvel megtehetjük élő állat nélkül is. Tudni kell, hogy ők is élőlények, éreznek hiányt, fájdalmat, és lelkük van. Gyakran tapasztalható, hogy az ünnep elmúltával ezek az állatok elárvulnak, kevés figyelmet kapnak, ezáltal életük "megpecsételődik". Ritka esetben kerülnek a már megúnt nyulak vissza a tenyésztőkhöz. Sokan megoldásként az állatkertekben, állatsimogatókban való elhelyezésre gondolnak, azonban napjainkban bizonyos előírások szerint ez már nem mindig valósulhat meg – mondta a szakember, aki azt tanácsolja:

soha ne hagyjuk figyelmen kívül a húsvéti nyúl ajándékozásakor az állat iránti felelősségünket!

Az állattartásra is komoly szabályok vonatkoznak, lásd: „1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről”. Ez alá tartozik minden állat, beleértve a cuki, pihe-puha kis nyuszikákat is, amelyeket kevésbé megfontolt döntések után ajándékba kapnak gyerekek a húsvét alkalmából.

Mit érdemes átgondolni, mielőtt nyuszit vennénk?

Az Első Nyúlmentő Alapítvány javaslata:

Ha a gyermekednek szeretnél nyuszit venni, érdemes előre mérlegelni, hogy tényleg készen áll-e hosszútávú elköteleződésre.

Sokszor előfordul, hogy a gyerekek néhány hét után már nem érdeklődnek a nyuszi iránt és ilyenkor a szülőknek kell átvenniük a gondoskodó szerepét, ami akár 6-10 évig is eltarthat.

Kérdés, van-e megfelelő anyagi kereted a nyuszi mindennapi ellátásához, a szükséges felszereléseinek beszerzéséhez, a megfelelő minőségű és mennyiségű élelem biztosításához.

Számolsz-e változó körülményekkel? Lehet, hogy a jövőben bekövetkező munkahelyváltás, kollégiumba költözés, terhesség vagy kisgyermek érkezése kevesebb időt hagy a nyuszi gondozására. Költözések, külföldi nyaralások, új kapcsolatok mind-mind befolyásolhatják a nyuszi gondozásának lehetőségeit.

Ha mégis örökbe fogadnál egy nyuszit: