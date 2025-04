Audi Hungariánál fő a biztonság - Kapcsolják be biztonsági öveiket, indulunk! 

A ledolgozott munkaórák számítanak, melyeken nem történt baleset, azaz olyan esemény, ami munkanapkiesést jelentett volna a területen dolgozó munkatársaknak. Oklevéllel, vándordíjjal, hétvégi autóhasználattal jutalmazzák a legjobbakat. Idén az autógyártás területén a karosszériaüzem-karbantartás és a szériaanalízis lépett az első helyre, motorgyártásunkban négyhengeres motorjaink hengerfej-megmunkálásának 7-es számú sora, valamint négyhengeresmotor-gyártó sorunk motorszereldéjének 2. gyártósora bizonyult a legelővigyázatosabbnak, míg a legjobb szegmens díját négyhengeresmotor-gyártó sorunk kapta. Az Audi Hungaria gyárai közül 1 millió munkaórára vetítve kaphatunk reális összehasonlítást, mely szerint járműszereldénk a legjobb az összes audis telephely közül. Motorgyártásunk pedig Volkswagen-konszern viszonylatban is az élmezőnybe tartozik.

Minden évben elismerik azokat a szakembereket, akik őrködnek a 12 ezer fős, Audi Hungaria vállalat dolgozóinak a biztonsága felett.

Audi Hungaria: Szakemberek

A baleseti gyakoriság értéke az Audi Hungariánál 2,2, azaz csaknem 12.000 főt foglalkoztató vállalatunknál az évi 300, minden apróbb horzsolást is magában foglaló balesetek 10%-a jár munkanapkieséssel. A benchmark értékű, kimagaslóan jó statisztikák miértjét Rozman Tamás, a Munkabiztonság/Kémiai Biztonság terület vezetője a konszernbeli kultúrában, a tapasztalatok átadásában, a munkatársak együttműködésében, fegyelmezettségében, proaktivitásában és a szakterület elhivatottságában látja.

Szeretném kiemelni, hogy bár az sok adminisztrációs feladattal is jár, a munkabiztonságot nem lehet az irodából megteremteni. Szakterületünk munkatársai együtt élnek az általuk támogatott területtel, valódi, használható támogatást nyújtanak, jelen vannak.

– kezdi Rozman Tamás, aki 1998-ban érkezett munkavédelmi szakmérnökként az Audi Hungariához, és 2010 óta tölti be jelenlegi tisztségét. Tamásnak az évtizedes ismeretei mellett konszernszintű, átfogó rálátása is van a szakmájára, három évig koordinálta a konszern gyárainak munkabiztonsági tevékenységét Mexikótól Németországig. Tapasztalatait nem csak vállalatunknál kamatoztatja, a budapesti műszaki egyetem oktatójaként a munkabiztonsági képzésben is szerepet vállal, emellett a Munkavédelmi Képviselők Országos Fórumának az előadója.