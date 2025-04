Ritkán látni ilyet: eladó az állatkórház Csornán

Az állatkórházban van természetesen műtő, előkészítő és boxok az ápoláshoz. Kiszolgáló részlegen mosdók, zuhanyzó, valamint váróterem is rendelkezésre áll. Az emeleti részben akár irodák, akár szállás is kialakítható. Az eszközöket nem adják el a kórházzal együtt, de megbeszélés alapján ezek is eladók.

A csarnok előre gyártott acél szerkezet, Leier kitöltő falazattal, a kiszolgáló rész feletti födém vasbeton, a belső válaszfalak Porotherm téglából készültek. A tető acélszerkezet, Lindab lemezfedéssel, az ablakok két rétegű üveggel ellátott műanyag ablakok, az ajtók is műanyagból készültek, a kültériek fémszerkezetűek, a kapu szekcionált. A műtő és a vizes blokk mennyezetig csempézett, műgyanta padlóburkolattal, a vizes helyiségekben járólap van.

Az épület egésze száraz és fűthető, így raktározási tevékenységre, kiváló elhelyezkedése miatt akár logisztikai központnak is kitűnő, ajánlják tulajdonosai. Akár még gyártósor és műhely is kialakítható, a hatalmas telek akár kamionnal is megközelíthető és a parkolás is megoldott.