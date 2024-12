– A gyermekotthon másik két épületére is tettünk fel napelemes rendszereket. Fél, de legkésőbb egy év múlva tudjuk megmondani, hogy pontosan mennyi energiát termelt a rendszer és mennyivel kell kevesebb áramszámlát fizetni – számolt be a cég másik tulajdonos-ügyvezetője, Füleki Patrik. – Úgy számolom, hogy legrosszabb esetben is legfeljebb az eddigi összeg negyven százalékát kell csak kifizetni.

Napelem gyerekekkel, állatokkal foglalkozó civileknek

Az Energrid Solar szakemberei mindenképpen olyan területeken akarták a napelemeket újrahasznosítani, ahol a gyerekek vagy az állatok állnak fókuszban. Ennek fényében a gyermekvédelmi központ három épületére és a Kandó Kálmán utcai karitász tetejére is kerültek már napelemek, hamarosan pedig a Győri Állatmenhely és a Szurkolók az Állatokért Alapítvány győri telephelyén is spórolhatnak majd az áramon. A projektben három másik cég is szerepet vállal: az Intertranscoop Kft. a napelemek tárolásában, szállításában segít, a Visimpex-Hungary Kft.-nek a tartószerkezetet, a ZTS Hungária Kft.-nek pedig a villanyszereléshez szükséges anyagokat köszönhetik.