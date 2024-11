Sajnos nem létezik olyan biztos technika, amivel a piacon és a boltok polcain elérhető sütőtökről meg tudnánk határozni, hogy az elvárt ízvilággal rendelkezik-e. Erre a problémára reagálva a nemesítők kialakították a Téli Parázs fajtát, amely 2023. szeptember 1-je óta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának márkavédelmét élvezi. A márka bemutatójára a tavalyi OMÉK-on került sor. Az új fajta megtartotta a régi nagydobosi ízvilágát, külső szürke és narancssárga belső színét. Új tulajdonságai a nagy egyedsúly (10-18 kg), gömbölyded alak, viszonylag bordázatlan felszín, egyenletes, 3-5 cm-es húsvastagság és borostyán színű mag. A Téli Parázs, mint önálló tökfajta elismertetése folyamatban van. Mivel a nagydobosi fajta folyamatosan köt, nem minden sütőtök érik be a betakarításig, a szürke héjú sütőtök termeléstechnológiai és termés leválogatási hibák miatt sok esetben éretlen állapotban kerül a polcokra. Ezt a problémát kiküszöbölheti a Téli Parázs fajta elterjedése. A márkavédelem biztosítja, hogy csak azok használhassák a Téli Parázs márkanevet, akik betartják a fajtahasználati, termelési és leválogatási előírásokat, ezzel garantálva annak kiemelkedő ízvilágát.

A sütőtök sokféleképpen elkészíthető.

Fotó: ZSOCC

Bár a sütőtök kedvező beltartalmi értékeinek köszönhetően egészséges csemegének számít, a belföldi fogyasztás évek óta stagnál. A sütőtök fogyasztása egészségünk megőrzése szempontjából ugyanakkor kiemelkedő fontosságú, hiszen számos vitamint és ásványi anyagot – kalciumot, cinket, mangánt, vasat, valamint C-vitamint, A-, illetve B1-, B2- és B6-vitamint – is tartalmaz. A sütőtök gazdag alfa-karotinban és béta-karotinban, amelyeket a szervezet A-vitaminná (retinollá) alakít át. Ez az oka annak is, hogy a téli tökök (sütőtök) hússzíne a sárgától a narancssárgáig terjed. Minél mélyebb a narancssárga árnyalat, annál magasabb a tök béta-karotin tartalma. Gazdag karotinoid-tartalma miatt a kozmetikaipar is széles körben használja, antioxidáns hatásának köszönhetően védelmet nyújt a bőrnek az oxidatív károsodások és az öregedés ellen, valamint javítja a kozmetikumok stabilitását és eltarthatóságát.