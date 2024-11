A legnagyobb fiókhálózattal rendelkező pénzintézet Bástya utcai mosonmagyaróvári fiókját Nagy István agrárminiszter és Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester jelenlétében adták át pénteken.

– A könnyű elérhetőséget tűztük ki célul – emelte ki köszöntőjében Gizer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese, megjegyezve, hogy az elérhetőséget jelenti az is, hogy ők rendelkeznek országosan a legnagyobb fiókhálózattal, de a digitalizációnak köszönhetően is elérhetőek ügyfeleik számára. A vezérigazgató-helyettes ugyanakkor kiemelte: fontos számukra a személyes kapcsolattartás a lakossági és a vállalati ügyfelekkel, ezért is fejlesztik bankfiókjaikat. Az utóbbi időszakban tucatnyi újult meg, így új, tágas és kényelmes környezetben, új arculattal fogadják Mosonmagyaróváron is a hozzájuk fordulókat. Az épület akadálymentesített, két ATM-mel rendelkezik, automata széfberendezéssel, a földszinten és az emeleten ügyfélváróval.