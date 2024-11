Saját kezük munkája, ötleteik, álmaik nyomán fejlődött óriásit a cég a megalakulása óta eltelt öt évben. 2019-ben egy tíz négyzetméteres garázsból indultak. Saját beruházásban lépésről lépésre fejlesztettek, ma már külön bejáratú kertészetük van egy nagy csarnokkal, fóliaházzal, ültetvényekkel, közel 30 ezer négyzetméteren dolgoznak. Az első lezárt üzleti évhez képest mára kétkezi munkájuk és ötleteik segítségével, pusztán önerőből 150-szeres növekedést értek el, s több családnak biztosítanak megélhetést.

– Nagyon sok izzadság és vércsepp, sok munkánk van ebben az eredményben. Annak idején nem nagyon hitt senki sem a sikerünkben, csak saját magunk. Senki sem gondolta, hogy egy kis zsákfaluból pálmafákat lehet eladni. Attól fogva, hogy vállalkozásként kezdtük el a citrus- és pálmaféléket termeszteni, volt egy víziónk, egy brandet szerettünk volna fel- építeni, ami mára meg is valósult. Olyan pálmaültetvényt csináltunk, ami még nem volt az országban. A miénkhez hasonló citromültetvény sem sok van, de ami van, azokban is innen származik a növény. Az idén már Romániában is telepítenek a citromfáinkból. Kiléptünk a nemzetközi piacra is, immár öt országban vagyunk jelen webshopunkkal, de további országokba készülünk. Ez mindenképpen kell a fejlődéshez.

A cég tulajdonosai annak tulajdonítják a sikert, hogy mindent együtt találnak ki, együtt dolgoznak, és nagyon odafigyelnek a vevőkkel való kommunikációra. A vállalkozásba szívüket-lelküket beleteszik a tulajdonosok, de a munkatársaik is. Vevőorientált szemlélettel dolgoznak, hogy mindenki megkapja azt az információt, amivel sikeresen nevelheti a növényét.