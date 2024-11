Amennyiben tehát a kereskedelmi láncok is a tavalyi árréseket alkalmazzák, a családok idén is a tavalyi árszinteken juthatnak majd hozzá az ünnepi halhoz. A lakosság 80 százalékának karácsonyi asztalán idén is jelen lesz a hal, ennek köszönhetően az éves hazai halfogyasztás 35-40 százaléka karácsonyra koncentrálódik – írja sajtóközleményében az Agroinform.hu.

A haltermelők idén összességében gyenge-közepes évet zárnak, ám ennek ellenére a karácsonyi szezonra nem terveznek áremelést az előző évhez képest.

Fotó: Sameer Neamah Mahdi / Forrás: Shutterstock

Dr. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke az Agroinform.hu kérdésére elmondta, hogy az élőponty ára kilogrammonként 1800-2200 forint között alakul majd, a szeletelt ponty 3500-4000 forint közötti összegbe kerül majd. Az afrikai harcsa filéjéért 4000 forint körüli összeget kérnek majd a kereskedők, míg a filézett szürke harcsa kilójának ára 8000-9000 forint között alakulhat az idei szezonban.

A szakember szerint az aszályos nyár, illetve a meleg miatt az átlagosnál lassabb testtömeg-gyarapodás ellenére a hazai haltermelés mintegy 80 százalékát kitevő pontyból, valamint harcsából és busából az ellátás a karácsonyi szezonban bőven fedezi a hazai keresletet, az itthoni piacon kívül exportra is jut belőle. A lehalászás a következő hetekben folyamatos lesz, ezért nem érdemes az utolsó napokig várni, december első napjaitól már meg lehet vásárolni a karácsonyi halat – néhány hetes fagyasztás nem okoz romlást a hal minőségében.

Bár lassan növekszik, az egy főre jutó halfogyasztás nemzetközi összehasonlításban továbbra is igen alacsony, 6,5-7 kilogramm, szemben az Európai Unió évi 22 kilogrammos átlagával. A termelők helyzetét az is nehezíti, hogy a visszafogott hazai fogyasztásnak is több mint harmada az év legvégére koncentrálódik. A Mahal elnöke azonban bizakodó a hosszú távú tendenciákat tekintve, mivel a fiatalabb generáció már jóval nyitottabban viszonyul az évközi, akár rendszeres halfogyasztáshoz.

Továbbra is számos kihívással szembesülnek a haltermelők

Magyarországon több mint 25 ezer hektárnyi vízterületen működnek tógazdaságok. A hazai haltermelők helyzetét idén elsősorban a nyár második felében tomboló aszály rontotta, ami elsősorban a vízutánpótlási problémákban, a vízminőség romlásában öltött testet. A magas vízhőmérséklet a minőségromáson kívül felgyorsította a halak anyagcseréjét is, ami többlettakarmányt igényelt, miközben a testtömeg-gyarapodás elmaradt az átlagtól.