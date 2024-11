Az 1285 közterületet felvonultató listán a Kisfaludon található Rákóczi utca volt a legdrágább, átlagoson 1.771 ezer forintos négyzetméter árral. Ingatlankörkép: az első tízben nincs meglepetés, sok a győri, vízivárosi utca, akárcsak tavaly, illetve soproni társasházak (további részleteket lásd a grafikonon). A vármegye legdrágább települése Zsira egymillió forint feletti négyzetméterárakkal. A kis, az osztrák határnál fekvő település helyzete különleges, ugyanis luxus golfklubja révén nyerte el az első helyet, erről egy éve részletesebben is írtunk. A golfklubhoz tartozó apartmanokat vásárolják fel ugyanis főleg külföldiek - oroszok, németek, osztrákok - így emelve meg a zsirai árakat.

Ingatlankörkép

Ingatlankörkép: Kádár-kocka 15 millióért

- Valóban olcsók az ingatlanok nálunk, pedig azt sem mondanám, hogy azért, mert eldugott a falu. Győr csak 35 kilométer, az Audi-gyárba járó buszok bejönnek hozzánk, de amúgy is van munkalehetőség, egy mezőgazdasági telep. A lakosság szám évek óta 300 körüli. A Kossuth utcában a hetvenes években épült, száz négyzetméter körüli Kádár-kockákat árulnak, jellemzően 15 millióért, reméljük, hogy meg is veszik őket. Az Arany János utcában adtunk el telkeket fiataloknak, egymillióért forintért - nyilatkozta a lapunknak Kovács József Imréné, Sikátor polgármestere. A másik véglet, a kisfaludi rekorder pedig egy speciális ajánlat. Egy tízezer négyzetméteres telken árulnak alig hetven négyzetméteres házat, így jön ki a viszonylag magas átlagos négyzetméterár, amellyel vármegyei első a Soprontól 20 percre található település. Egy belterületi birtok, gazdálkodásra, lótartásra egyaránt alkalmas, hátul 200 méter hosszan a Kisrába folyik, ráadásul egy 15 köbméteres halastavat is adnak hozzá. A lényeg, hogy a kínált föld akár 11 építési telekre is osztható, ez dobja meg az árát.

Viziváros verhetetlen

Egymilliós vagy afeletti átlagos négyzetméterárral Győr-Moson-Sopronban jelenleg hatvan közterület ingatlanját kínálnak, ebből huszonkilencet Győrben, tizenkettőt Sopronban, ötöt Mosonmagyaróváron. A legdrágább ingatlanok Győrben Révfaluban vannak. Kimagaslik a győri Barka sor 270 millió forintos átlagárral. Drágák a Győr közeli települések, mint Győrújfalu, Győrzámoly, illetve az Ausztria melletti területek: Hövej, Harka, Kópháza házai és lakásai. Ezzel szemben a lista végén a vármegye határán található, vagy a nagyobb településektől távol eső falvak szerénykednek, mint Szil, Sobor, vagy az említett Magyarkeresztúr, Sikátor. Rábacsanak és Szil az a két falu, ahol néhány százezer forinttal tízmillió alatt lehet venni ingatlant. Szil Béke utcájában 9,5 millióért, Rábacsanakon a Vörösmarty utcában 9.9 millióért van kínálat, tudhattuk meg Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője által adott elemzésben.