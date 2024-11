A dróntechnológia rendkívül dinamikusan fejlődött az elmúlt években.

Fotó: Dudás Máté / Forrás: Széchenyi István Egyetem

A megnyitó rangját emelte, hogy online Julie Garland, a Közös Európai Drónszövetség (Joint European Drone Associations) elnöke is szólt a jelenlévőkhöz, bemutatva a 2021-ben alakult egyesülést, amelynek 19 ország különböző szervezetei a tagjai.

Az eseményen CloudIA Zrt. ügyvezetője, dr. Szauer Balázs hangsúlyozta: az Európai Unió drónokkal és adatvédelemmel kapcsolatos szabályozása már most is elégséges, de a felhasználók ismereteinek bővítése ebben a témában is nagyon fontos.

Szilasi Péter Tamás, az Edutus Egyetem vállalati és nemzetközi kapcsolatok igazgatója arról beszélt, hogy a drónok rendkívül jól használhatók az iskolai oktatásban, amit jelez, hogy a World Robot Olympiad nemzetközi robotépítő és programozó versenysorozatban is lesz majd drón kategória. Kiemelte, hogy fontos kihívás a pedagógusok felkészítése az új technológiák használatára.