A biztosítási szakmában évtizedekig novemberben lehetett biztosítót váltani a kötelező gépjármű biztosításnál. Igaz 2010 óta már azon a napon van minden évben a kötelező biztosítás évfordulója amikor az autóvásárláskor az új szerződést megkötöttük.

Biztosítás alapján térítik az általunk okozott kárt.

Fotó: Mediaworks Archív

Ennek ellenére még rengeteg biztosításnak van az év végén a fordulója. A KGFB, mint azt a neve is mutatja, az a biztosítás, amit a törvény előír, kötelezően rendelkeznie kell vele minden gépjárműnek. Kötelező biztosítás nélkül nem írathatjuk át, nem mehet műszaki vizsgára és nem is közlekedhetünk vele. Azért kötelező minden gépjárműre, mert ha balesetet okozunk, az általunk okozott kárt fizeti meg az elszenvedőnek a biztosító. Lényeges, hogy nem a mi kárunkat fogja megfizetni, hanem helyettünk fizeti a károsultnak, amit mi okoztunk neki. Nem csak az anyagi károkra nyújt fedezetet, hanem arra is, ha személyi sérülés történik a balesetben. A balesetmentes évek a díj csökkenését, a károkozás a növekedését idéz elő a jövőbeni kötelező díjunkban, ezt hívjuk bonus-malus rendszernek.

Hogyan spórolhatunk a biztosítás díján?

A kötelező biztosítás díja nagyon bonyolult számítás alapján alakul, amit minden évben a biztosítók kalkulálnak ki. Évente érdemes megversenyeztetni a biztosítókat, mert akár több ezer, néhány esetben (vagy ha régen nem megvizsgált szerződésről van szó) akár tízezer forintokat is spórolhatunk vele.

– Egy csekkes negyedéves fizetési ütemű biztosításnál, ha átváltunk utalásos éves fizetésre, volt olyan eset, hogy az eddig negyedéves díj alig volt több, mint utalással az egész éves díj. Aktuális számolást is tudok mondani,

az ügyfélnek tavaly kötöttünk évi 38.940 forintra szerződést, indexálás miatt 57.236 forint lenne 2025-ben a díja. Megversenyeztettük a biztosítást, és most 41.632 forintra sikerült átkötni, ami több mint 15.000 Ft megtakarítás

– mondott egy konkrét példát kérdésünkre Kunert András független biztosítási alkusz, aki arra is felhívta a figyelmünket, hogy ha váltani akarunk, akkor az évforduló előtt 30 nappal fel kell mondani a szerződésünket. Ez azt jelenti, hogy a december 31-s évfordulós szerződések felmondását december 1-ig be kell érkeztetni a biztosítóhoz. A biztosítok kötelesek 50 nappal az évforduló előtt kiküldeni az ügyfelek számára az úgynevezett index levelet, amiben a jövő évi díjról értesítik az ügyfeleket, amit mindenképpen érdemes megnézni a kalkulálásnál. Átkötésnél az új biztosításunk január elsejével lép életbe addig a régi biztosítóval kötött szerződésünk él, ezért, ha addig történik kár azt a régi biztosítónál kell azt rendezni.