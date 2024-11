A 2024-es Presztízs-gálán az év üzletemberei díjat az Innovativ Group két vezetője és fő tulajdonosai, Lipovics Tamás és Vámosi Árpád érdemelte ki. Az Innovativ Group a legnagyobb magyar tulajdonú logisztikai szolgáltató Győrben és környékén 190 munkatárssal, 70 teherautóval, négy saját tulajdonú raktárral a győri Ipari Parkban. 2013-ban a VOSZ Év vállalkozása díjjal tüntette ki őket. Idei árbevételük körülbelül hatmilliárd forint. Filozófiájuk, hogy szeretnének mindig egy lépéssel előre járni.

A cégcsoport ügyfelei vállalatok és vállalkozások, tehát jelenlétük elsősorban a szervezeti piacra koncentrálódik, tevékenységük a magánszemélyeket, azaz a fogyasztói piacot csak közvetetten érinti. A komplex logisztika – amely a fuvarozást, raktározást, kommissiózást és a quality tevékenységet foglalja magába – mellett a Cégcsoport fő filozófiája a flexibilitás, továbbá mindazok a specialitások, amelyek szakmai kihívást jelentenek. Így foglalkoznak veszélyes anyagok szállításával, csereszekrényes fuvarozással, nagy értékű áruk szállításával, illetve kipperes fuvarokkal is. A cégcsoport közben továbbra is őrzi családias jellegét. A tudatos döntésnek köszönhetően a logisztikai ágazatra jellemző munkaerőhiány náluk csak kis mértékben jelentkezik. Az Innovativ Group hívta életre és üzemelte be az első zöld rendszámos elektromos, akkumulátoros, 40 tonna szerelvény össztömegre képes nyerges kamiont, amellyel már négy éve, 2020 óta végzik az Audi Hungaria járműgyárának kiszolgálását, DP World (Imperial Logistics) keretében. A cégcsoportnál kiemelten hangsúlyos a zöld szempont, amely nem csupán az elektromos kamion üzemeltetésében ölt testet, hanem abban is, hogy minden raktárépületük tetejére naperőművet telepítettek. Ezen felül geotermikus hulladéktávhővel, emissziómentesen oldották meg a raktárfűtést is.

Érdemes megjegyezni, hogy Lipovics Tamás és Vámosi Árpád számára a társadalmi felelősségvállalás magától értetődő, kiemelten fontos: 2013-ban létrehozták a győri Sürgősségi Betegellátásért Alapítványt, mely azóta a győri kórház sürgősségi osztályát támogatja. Fő támogatója az alapítványnak az Innovativ, több komoly gép, eszköz, berendezés beszerzését segítve elő. A Cégcsoport 2023-ban a Magyar Vöröskereszt legnagyobb támogatója volt országos szinten, de ezeken kívül sok egyéb támogatást is nyújtott számos szervezetnek, egyesületnek.