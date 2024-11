A kíváncsi szakmabelieknek Peter Will, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja mesélt a világ legnagyobb motorgyáráról, majd a résztvevők kézzel fogható élményeket is szerezhettek, hogyan is készül a Q6 e-tron Premium Platform Electric hajtása.

Audi Hungaria kulisszái mögé kaptak betekintést az újságírók. Fotó: Audi

Vendégek szakmai vezetés keretében bepillantást nyerhettek Szerszámgyár exkluzívszériás gyártásába, valamint a teljes egészében karbonsemlegesen működő győri telephely energiaközpontjának működésébe is.