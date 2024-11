Magyarországra a családjával érkezett. Nekik hogy sikerült a beilleszkedés?

Valóban, Győrbe a feleségem és a két gyermekünk is velem tartott, a lányom a győri Széchenyi István Egyetemen tanul, jelenleg azonban Erasmus-program keretében Olaszországban van, a fiam az Audi Iskola tanulója. Talán neki volt a legnehezebb a beilleszkedés, mert korábban a magyar mellett a német nyelvvel sem találkozott még, de idővel barátokra lelt, ahogy az egész családunk is a közösség részévé vált. Az első hetek, hónapok mindannyiunk számára nehezebbek voltak, főként a téli időszakban érezheti az ember elszigeteltebbnek magát, a hideg és a korai sötétedés miatt, amit Barcelonában nem szoktunk meg. De idővel a baráti találkozások, az összejövetelek, a közös családi programok kitöltötték a mindennapjainkat. Az életritmussal is hamar megbarátkoztunk, nagyon tetszik, hogy itt, Magyarországon előbb vacsorázunk, és még van időnk otthon beszélgetni, minőségi időt tölteni egymással.

Ha Magyarországról van szó, mindig kötelező kérdés egy külföldi számára a gasztronómiánk. Hogy tetszik a magyar konyha?

Ó, sikerült rendkívül megbarátkoznunk vele! Minden nyáron rendezünk egy közös főzést a kollégákkal. Tulajdonképpen mindenre nyitott vagyok, nagyon tetszenek az itteni ízek, magyar specialitások. Talán egyedül a spanyol sonka hiányzik.

Kihívások és meglepetések

Mi jelentette önnek a legnagyobb kihívást az itteni munka és az élet során?

Korábban is az előszériaközpontban dolgoztam, de nem projektvezetőként, hanem bizonyos területekért voltam felelős, így a mostani feladatköröm komplex látásmódot igényelt. Meg kellett ismernem a projekt felépítését, a munkatársaimat, meghatározni a célokat, a mérföldköveket. Nagyon hálás vagyok az APH egész csapatának és minden kollégámnak, mert hatalmas segítséget jelentettek az első pillanattól fogva.