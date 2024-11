A kiállításra kétezernél több diák látogatott el, sokan a szüleikkel érkeztek. A csarnokban 57 kiállító volt jelen, köztük 28 középiskola, az EDUTUS Egyetem, 23 foglalkoztató és 5 szakmai szervezet mutatta be kínálatát a 2000 érdeklődőnek.

Fotó: Zetovics Mario

A kiállításon a vármegye középiskolái, illetve a duális képzésben együttműködő partnerei, valamint a pályaválasztási feladatokat is ellátó szervezetek mutatkoztak be. A rendezvény célja, hogy a végzős általános iskolás diákoknak kézzelfogható segítséget nyújtson a továbbtanulási lehetőségek felmérésében és a szakmaválasztásban, kitekintéssel a karrierútra, a felsőfokú oktatásba történő bekapcsolódásra is.

Fotó: Zetovics Mario

Természetesen a pályaválasztásban segítséget nyújtó felnőttekre is gondoltak, így pódiumbeszélgetésekre, bemutatókra, bemutatkozó filmvetítésekre és szakmai eszmecserére is lehetőség nyílt a két nap folyamán.

Fotó: Zetovics Mario

A rendezvényen adták át a Komárom-Esztergom Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara díjait azoknak a diákoknak, akik a „Szakmába vágó” elnevezésű versenyen különleges módon mutatták be egy-egy foglalkozás jellemzőit.

A jelentkező, 7. és 8. osztályos tanulóknak lapbookot kellett készíteni, azaz egy lapozható, kinyitható, zsebekkel, fülekkel, képekkel, saját rajzzal, ábrákkal, fontos információkkal ellátott kis könyvet.

A három tagú zsűri a Császári Zrínyi Ilona Általános Iskola szakács szakmát bemutató pályamunkáját értékelte a legjobbra (Rigó Csenge Boglárka és Szente József).

A második helyet a Bábolnai Általános Iskola csapata (Kovács Vivien és Déri Dávid István) kapta a magasépítő technikus szakmát bemutató pályamunkával.

A harmadik helyet megosztva érdemelte ki a tatai Új Úti Óvoda és Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola csapata (Német Anita Berta és Hajnal Kiara Zsanett) a szakács szakma bemutatásával, illetve a rehabilitációs terapeuta munkájának ábrázolásával a császári Zrínyi Ilona Általános Iskola csapata (Bazsó Csenge és Tálos Martina).