A rendezvénynek egy új vállalkozás, a Hangbázis adott otthont, ahol a vállalkozóknak is lehetőségük nyílik vállalkozásuk, cégük népszerűsítésére reklámfilmek, podcast, fotósorozat vagy épp interjú készítésével. A hölgyek a podcastet is kipróbálhatták, de kötetlen beszélgetésre is alkalmuk nyílott az eseményen.

A Női Vállalkozói Szekciójának kiemelt témakörei:

• Horizontális kapcsolatok

• Közösségépítés

• Szolgáltatási platform

• Fenntarthatóság

• Digitalizáció és innováció

• Finanszírozás

• Sajtókapcsolatok és PR tevékenységek

• Nemzetközi kapcsolatok

• Női vállalkozásokat érintő kapcsolatok

állami intézményekkel

• Női vállalkozásokat, női vezetőket érintő

főbb feladatok pl. munkahelyi konfliktuskezelés, családbarát munkahelyek, jól-lét,

esélyegyenlőség

• Generációváltás, generációmegtartás

• Mesterséges intelligencia