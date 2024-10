Két jelentős feltaláló, Robert Bosch és Richter Gedeon 11 év eltéréssel, de azonos napon, születtek, és innovációikkal tették jobbá a világot. A Bosch Magyarország és a Richter Gedeon Nyrt. ennek apropóján gondolta úgy, hogy megrendezi az innovátorok napját, amelyen a Z generáció legtehetségesebb tagjait ünnepli. Az eseményen átadták a BoschxRichter Ipari Innovációs Díjakat, amelyet „egészségügy” kategóriában a Széchenyi István Egyetem két hallgatójának, a gazdálkodás és menedzsment szakos Lőrincz Fanninak, valamint a mechatronikai mérnök hallgató Szőnyi Balázsnak ítéltek oda „Mesterséges intelligenciával a pszichés betegségek ellen” című kutatás-fejlesztésükért. Mindketten az intézmény Járműipari Kutatóközpontjában is tevékenykednek.

A Széchenyi István Egyetem két díjazott hallgatója, Szőnyi Balázs és Lőrincz Fanni (balról a negyedik és az ötödik) az intézmény képviselőivel a díjátadó ünnepségen. Olyan, mesterséges intelligencia modellekre épülő megoldást fejlesztettek ki, amellyel a felhasználó úgy tud beszélgetni, mint egy élő emberrel.

Forrás: SZE

„Fejlesztésünk ötletét az adta, hogy családomban női ágon generációról generációra előfordul a demencia és az agysorvadás. Az ilyen betegségekben szenvedők gyakran egyre inkább elszigetelődnek, ami súlyosan befolyásolja életminőségüket. Ezen problémák kezelésére pszichiáterekkel, pszichológusokkal és más szakorvosokkal együttműködve létrehoztunk egy innovatív megoldást, amely a társas kapcsolatok élményét kínálja számukra – fejtette ki Szőnyi Balázs.

Célunk, hogy egyszerűen nyomon követhetővé tegyük és javítsuk a betegek kognitív képességeit, memóriáját és általában életminőségét. Egyúttal segíteni szeretnénk azoknak is, akik hosszú időt töltenek egyedül vagy társadalmilag izolálódtak. A termékünket már kipróbáló felhasználók rendkívül kedvezően fogadták a megoldást. Különösen örömteli számunkra, hogy nagymamám is használja ezt a rendszert, és az ő esetében tapasztalt pozitív változások egyértelműen visszaigazolják, hogy fejlesztésünk valóban hasznos és értékes.

Maga az innováció egy olyan, mobiltelefonon és különböző digitális eszközökön működő megoldás, amellyel a felhasználó természetes módon képes kommunikálni. Kialakításának köszönhetően használatához egyáltalán nem szükséges előzetes tudás. A mesterségesintelligencia-modellekre épülő alkalmazás egyrészt témáival idomul „partnere” érdeklődési köréhez, sőt képes a beszélgetésébe beleszőni akár a legfrissebb híreket is, másrészt

a társalgások során folyamatosan elemzi az elhangzott mondatok minőségét és összetételét, a legapróbb eltéréseket és változásokat keresve. Mindebből képes következtetni pszichés betegségek megjelenésére vagy súlyosbodására, de hozzá is járul ezek megelőzéséhez, mert a folyamatos társas interakció, az agyi aktvitások serkentése mind ezt segíti.

Mint Lőrincz Fanni elmondta: megoldásuk az így nyert adatokat könnyen érthető grafikonokon jeleníti meg, valamint automatikusan heti jelentéseket készít. Hozzátette: olyan funkciót is kifejlesztettek, amivel emlékeztető állítható be például gyógyszerek bevételének idejéről, amire az alkalmazás a beszélgetés közben nem csupán figyelmezteti a felhasználót, de annak megtörténtére is következtet.

Megoldásunk nem helyettesíteni kívánja a társas kapcsolatokat, hanem kiegészítő lehetőséget jelenthet azok számára, akik nem tudnak mindennap interakcióba lépni ismerőseikkel és szeretteikkel

– fűzte hozzá.