A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara által másodszor útjára indított „Jogtudatosan” rendezvénysorozat célja a középiskolások alapvető jogi ismereteinek bővítése olyan, a mindennapi életüket is érintő témákban, mint a zaklatás, a digitális gyermekvédelem vagy épp az adatvédelem. A nyolcalkalmas képzés idén 52 résztvevővel indult el, akik a hasznos tárgyi tudás elsajátítása mellett megismerkedhetnek az egyetemmel, a program végén pedig intézményi többletpontokat kaphatnak felsőoktatási felvételijükhöz.

Középiskolás diákok a „Jogtudatosan” megnyitóján.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

A program szeptember 27-i megnyitóján dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese úgy fogalmazott: „Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy gyorsan változó és egyre inkább digitalizálódó világunkban ezek a területek mennyire sok veszélyt, visszaélési lehetőséget hordoznak magukban, amelyekkel szemben nem kis részben a jog eszközeivel vértezhetjük fel magunkat. Ezért is gondoljuk úgy, hogy a magas szintű képzéseket nyújtó és sokrétű kutatási tevékenységet folytató állam- és jogtudományi karunk az a hely, ahol ezekről a témákról a leginkább érdemes beszélni és tanulni.”

Az elnökhelyettes köszönetet mondott a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak, a Győri Ítélőtáblának, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségnek, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak és a Győri Ügyvédi Kamarának, hogy tudásuk és tapasztalatuk átadásával hozzájárulnak a fiatalok ismereteinek bővítéséhez. Kitért emellett arra, hogy a jogtudományt érintő felvételi előkészítő nem az egyetlen Széchenyi-egyetem által nyújtott, középiskolásoknak szóló képzés.

Nagy Ágnes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese, prof. dr. Smuk Péter, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese az esemény megnyitóján.

Fotó: Adorján András / Forrás: SZE

„A »Jogtudatosan« része intézményünk »Út a felsőoktatásba« elnevezésű programjának, amely azt a célt szolgálja, hogy a jogtudománytól az agráriumon és az egészségtudományon át a műszaki tudományokig számos területen kínáljunk felkészítő képzéseket a középiskolásoknak. Ezek nemcsak érdekesek és hasznosak, de azt is elősegítik, hogy a továbbtanulás előtt álló diákok könnyebben hozhassák meg felvételi döntésüket, és akár intézményi pluszpontokat is szerezzenek” – mondta dr. Lukács Eszter, aki a jelenlévők körében népszerűsítette a Pannónia Ösztöndíjprogramot, amelynek keretében a hallgatók a világ legjobb külföldi – nem csak európai – egyetemeire is eljuthatnak, a kétnapostól az egyévesig szabadon választható időtartamra. „Ennek során felbecsülhetetlen értékű tapasztalatokat szerezhetnek, bővíthetik kapcsolataikat és erősíthetik nyelvtudásukat. Ez az idén elindult ösztöndíjprogram a korábbiakhoz képest olyan új lehetőségeket kínál, amelyeket érdemes kihasználni” – húzta alá.