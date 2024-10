Abban az ülésen egyet értettek, hogy a magáncélú repülés Magyarországon még kuriózumnak számít, inkább hobbiként űzik, pedig ki tudná szolgálni a gazdaság szereplőit is. Nagyobb távolságokat ugyanis gyorsabban lehet megtenni repülővel. Külföldön nem ritka, hogy a cégek munkatársai ezzel a közlekedési eszközzel jutnak el gyorsan úti céljukhoz. Ez Magyarországon sem lenne lehetetlen, hiszen közel száz kis repülőterünk van, a nagyvárosok környékén mindenképpen.

Karnyújtásra a repülőtér Győrtől

A repülés lehetősége közel van Győrhöz. A bőnyi repülőteret a FlayBay- Aero kft. üzemelteti.

Fotó: FlayBay- Aero facebook

Bőnyben is működik egy a Flyby Aero kft. üzemeltetésében. Ez a repülőtér korábban egy mezőgazdasági repülőtér volt, régen innen végezték a szúnyogirtást. Fő tevékenységük a kisgépes repülőgépek karbantartása olyan típusokon, ami egész Európában ritka. Ők üzemeltetik és tartják karban például a legendás repülő, Vári Gyula Jak-52 típusú gépét és Magyarország egyetlen hidroplánját is, de oktatással is foglalkoznak, mellette sétarepültetnek, műrepülnek.

– A legnagyobb hiány a szakemberekben van. A frissen végzett szakembereket elviszi a nagygépes világ, mivel jobb fizetést tudnak biztosítani. Ugyanez vonatkozik sajnos az oktatókra is. A repülőgép szerelőknek a továbblépéshez speciális engedélyeket kell megszerezniük. Ha az utánpótlás képzését meg tudnánk oldani a kamarával, sokat lendítene a helyzeten és nagyon jó életpálya modellt adhatna a fiataloknak – állapította meg a repülőtéren a házigazda, dr. Vécsei Csaba ügyvezető-tulajdonos, aki arról is beszélt, hogy számos vármegyei céggel működnek együtt a repülőtér üzemeltetésében, a gépek szervizelésében és karbantartásában, ami még tovább bővíthető.

Többes tulajdonban is lehet a repülőgép

A hangárokban nem csak szerelésre várakoznak a gépek, vannak repülőgépek, amelyeket cégek, magán emberek tartanak a repülőtéren. Magyarországon azonban még nem túl elterjedt a használatuk, még gyerekcipőben jár nálunk az ezzel való közlekedés. Többen csak hobbiként tartják. Ennek fejlesztésére is van azonban ötlet a légi ipari bizottságban.