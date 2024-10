A pódium-beszélgetés során választ kaphattunk olyan társadalmi, gazdasági és politikai kérdésekre, melyek a következő öt év során alapjaiban fogják meghatározni hazánk és egyben az Európai Unió jövőjét, egyben determinálják hazánk helyzetét az európai és globális folyamatokban.

Hajdú András kifejtette, hogy hazánkban idén június 9. fontos dátum, hiszen az európai parlamenti választásokkal egy időben helyhatósági, önkormányzati választásokat is tartottak, mely választási eredmények két szempontból is meghatározzák a következő öt év hazai és európai politikai mozgásterét. A szakértő elmondta, hogy ilyenkor mindig fontos látni azokat a társadalmi és gazdasági folyamatokat, valamint szavazói motivációkat, melyek a választási eredmények hátterében húzódnak meg. Az elmúlt öt éves ciklus nagy kihívásokat hozott mind a hazai, mind az európai döntéshozók számára. Elég csak a 2020-ban kirobbant Covid-pandémiára, vagy a szomszédunkban két és fél éve dúló orosz-ukrán háborúra gondolnunk. Ezeknek a válsághelyzeteknek aztán olyan tovagyűrűző hatásaival szembesült Európa, melyekre évtizedekre visszamenőleg nem volt példa, ezért a kezelésük, illetve megoldásuk is új kihívások elé állították az egyes kormányzatokat. A visszaeső gazdasági termelés, a hónapokig tartó karanténhelyzet, a drasztikusan megugró energiaárak mind rányomták bélyegüket az idei választások kimenetelére. Az európai politikai térben tapasztalhatunk eltolódást a jobboldali pártok irányába, mely minden bizonnyal szavazói reflektálás a megoldatlan európai migrációs folyamatokra, a kedvezőtlen gazdasági környezetre, valamint az elhúzódó háborús helyzetre. Az Európai Parlamenti választások itthon nem tartogattak nagy meglepetéseket, talán mondhatjuk, hogy „papírforma” szerint alakultak az eredmények. Az ellenzéki oldal tekintetében ugyan beszélhetünk strukturális változásokról, azonban ez az országos összképen jelentősen nem változtatott. Az önkormányzati választásokra vonatkozóan Hajdú András elmondta, hogy az ottani eredmények tekintetében inkább a személyi kérdések és kevésbé a párthovatartozás a döntő szempont, mely nagyon érdekes konstrukciókat tud kialakítani az egyes településeken. Itt gondoljunk megyeszékhelyeinken vagy akár a fővárosban kialakult politikai struktúrákra, ahol nem egy esetben eltérő pártok alakítják a közgyűlést és