A Közügyekért járó Széchenyi Díj célja, hogy elismerjék mindazokat, akik nem csak magukért, hanem kisebb nagyobb közösségükért is tesznek kitartó és példaértékű munkájukkal, az értékteremtés terén is. Az alapítók ennek megfelelően egyebek mellett a polgári védelem, a tűzoltás, településfejlesztés, mentés, rendvédelem, fegyveres testületek és a civil szféra területéről választják ki a díjazottakat.

Fotó: Pottyondi Ákos

– Ez a díj nem csak engem, hanem egész családomat illeti, hiszen az Ürmös Portát a családunk hozta létre és működteti. Nagyon jól esik az elismerés, de felelősséggel is jár. Azért kaptuk, amit csinálunk és ahogyan csináljuk, innentől ez alá nem illik adni… – szögezte le Ákos, amikor gratuláltunk a díjhoz.

Az Ürmös porta.

Fotó: Pottyondi Ákos

Értékteremtés: hogyan csináljuk?

Már többször írtunk az Ürmös Porta nem mindennapi tevékenységéről. Immár hetedik éve járja Ákos és párja gyerekeikkel a saját útjukat, valósítják meg álmaikat. Mi mindent is csinálnak a portán?

– A legnagyobb eredménynek talán azt tartom, hogy nincs nagy változás... Amikor 2018-ban elkezdtük kialakítani az Ürmös Portát, az volt a cél, hogy abból éljünk meg, amihez értünk, amit szeretünk és ez sikerült. Ez inkább egy vállalás, mintsem egy vállalkozás. Egy olyan, rendkívül szabad életet élhetünk, ami ráadásul a család megélhetését is biztosítja. Én gyógynövényekkel és régi tájfajtákkal, feleségem, Patricia zene és hangterápiával foglalkozik. Az elmúlt évek során a kert mellett az ő műhelye is szépen kialakult, idén ősztől pedig már Budapesten is fogadja a vendégeit. Van egy különleges hangágya, ami egy egészen izgalmas relaxációs eszköz – összegezte a nem hétköznapi tevékenységet.

A porta névadója a fehér üröm, ami alapvetően egy étvágyjavító és epeműködést serkentő, féreghajtásra is alkalmazható gyógynövény, de ürmösborokban, keserű likőrökben is találkozhatunk vele. Önmagán túlmutató képességeinek köszönhetően a táltoshagyományokban és a népdalok világában is gyakorta találkozhatunk vele.

A különféle gyógy- és fűszernövények itt vannak körülöttünk, a legegyszerűbb árokpartokon is találkozhatunk velük. Érdemes legalább néhányat megismerni, mert nagyon nagy segítségünkre lehetnek, ráadásul sokat fűszerként is használhatunk.

Az idei évben az volt a célunk, hogy termékeink a polcokra tudjanak kerülni.

Ősz környékére ez megvalósulni látszik: teakeverékekkel, fűszersókkal, virágvizekkel, illóolajokkal készülünk.

A tájfajta gyümölcsöket elsősorban a Sokoró dombság területéről gyűjtjük. Ezzel kapcsolatban a jó hír az, hogy kinőttük az első, egy hektáros kertet, amivel indultunk. Már kettőszáznál több gyümölcsfajtát sikerült elültetnünk a Sokoró térség régi öreg fajtáiból. Istennek hála sikerült egy újabb kicsi területet szerezni, így van hely a következő fajták számára is. Érdekesség, hogy a helyi fajták gyűjteménye kiegészül az erdélyi Énlaka környékének fajtáival, ahol Heinczinger Mika komám segítségével szintén elindítottunk egy gyümölcsfa mentést – sorolta a gazda, aki azt is elmondta, hogy sokfelől érkeznek hozzá gyakorlatra egyetemi hallgatók, de érdeklődőknek is szerveznek képzési alkalmakat. – Nincs nálunk a bölcsek köve, de azt meg tudjuk mutatni, hogy a különböző élethelyzetekre mi milyen válaszokat adtunk… – vallja Ákos. –