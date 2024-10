Exkluzív kulisszajárás 1 órája

Végigkövettük az új Cupra Terramar győri születését - videó, fotók

A sajtó képviselői pénteken betekintést kaphattak a Győrben készülő, legújabb márka modelljének a kulisszatitkaiba. Korábban már beszámoltunk róla, hogy elindult az Audi Hungariánál a Cupra Terramar sorozatgyártása, azonban most azt is végigkövethettük, hogy születik meg a teljes egészében a sportos SUV és miként integrálták be a meglévő termelésbe az Audi Q3 és Q3 Sportback modellek mellé.

Cupra Terramar kulisszajárás - Már feltűnik a nékarikás modellek között egy-egy Cupra Terramar is. Érdekes látványban volt részünk. Fotó: Molcsányi Máté

Szeptember 20-án indult el Győrben a Barcelonában tervezett Cupra Terramar sorozatgyártása. Érkezésével egy új fejezet kezdődött az Audi Hungaria történetében. - Ez az első, hogy testvérmárkát állítunk elő a konszernen belül. A Cupra Terramart ki kellett érdemelni. Nem volt könnyű munka és számos kihívással fog járni a jövőben is, ugyanis néhány hónap múlva megérkezik a gyártásba az új Audi Q3 - mondta Michael Breme a vállalat elnöke. Cupra Terramar kulisszajárás - Michael Breme a vállalat igazgatóságának elnöke. Fotó: Molcsányi Máté Korábban győri a járműszereldében, majd később a járműgyárban Audi A3 modelleket és Audi TT-ket is gyártottak, azonban ezeknek a sorozatgyártása megszűnt. Cupra Terramar kihívásai - 100 százalék feletti ezzel a járműgyár kihasználtsága. A Cupra Terramar érkezésével azonban számos új tapasztalatot szereztünk és a sorozatgyártás beindításával új feladatok elé állítottuk a munkatársakat. Rugalmasságukra a jövőben is szükség lesz ugyanis nem csak az Audi, de a Lamborghininek és a Bentleynek is új modelljei érkeznek a következő évben, amik szintén hatással lesznek a győri gyártásra - emelte ki Michael Breme, a vállalat igazgatóságának elnöke. Michael Breme: A terv, hogy jövőre 205 ezer autót gyártsunk, melynek egy része már Cupra.

Bekukkantottunk a kulisszák mögé: gyárlátogatás a győri Audiban Fotók: Molcsányi Máté

Percenként 100 autót gyártanak Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja vette át a szót, mielőtt elkezdődött volna az exkluzív bejárás. - Járműgyárunkban 4200 munkatárs dolgozik azon, hogy minden nap 771 jármű gördüljön le a sorról. Az autógyártás a vállalat életében 27 éve kezdődött, akkor még a TT-ket a járműszereldében gyártottuk, majd 2013-ban megépült a jelenlegi járműgyárunk, amelyben ma már 100 másodpercenként készül el egy teljes autó - emlékezett vissza Les Zoltán. Érdekes látvány, hogy néhány hónapja a járműszereldében már a négy karika mellett Cupra fémjelzésű járművek is készülnek. Fotó: Molcsányi Máté Győrben jelenleg a Cupra Terramarral kiegészülve 3 modellt gyártanak, az új spanyol márka pedig már 700 ezer autót tudhat maga mögött a 2018-as megalakulása óta. Ezt a számot gyarapítja tovább az Audi Hungaria szeptembertől. A vállalatnak nem csak a gyártósorait kellett a járműszereldében átalakítania a sportos SUV érkezésére, hanem a présüzemet, a karosszéria üzemet és a lakkozót is. Az utóbbi csarnokba nem vihettük be a kameráinkat, de megtudtuk, hogy korábban csak naponta három matt fényezést tudtak elvégezni. A Cupra gyártása miatt azonban ezt a számot megtízszerezték, így akár naponta 30 matt fújás is készül a félig robotokkal, félig emberi munkaerővel biztosított gyáregységben. 2025-ben érkezik a Cupra Terramar is egy új matt színben. Túra a születés lépcsőfokain Elsőként a présüzembe kezdtük túránkat, annál a kiinduló pontnál, ahol megszületik a Barcelonában tervezett autó összes fém alkatrésze. Végigkövethettük mekkora erőt leadó gépek vágják darabra az alumínium hengereket, majd préselik több lépésen át a kívánt formára. Az üzem vezetője azt is elárulta, hogy a legtöbb ehhez használt szerszámot győri kollégák tervezték és készítették el. 69 különböző alkatrészt tudnak lepréselni, percenként 13 Cupra motorháztetőt készít el az óriás prés.

Cupra Terramar motorháztetők - A présgépet követően a munkatársak figyelik az esetleges hibákat. Fotó: Molcsányi Máté A karosszériáknak hibátlannak kell lenniük, már egy porszem, vagy hajszál is hatalmas problémát okozhat. Ezért is nézik át a munkatársak alaposan, simításról simításra ellenőrzik a gépek precizitását. Tervben van, hogy a jövőben az alkatrészek hibájának felügyelését számítógépes technika végezze.

A karosszériaüzembe érve megtudtuk, hogy a készülő járművek a teljes összeszerelésig, vagyis amíg le nem gördülnek készen a gyártósorról nem érintkeznek a szabad levegővel. Minden munkafolyamat zárt rendszeren belül működik, magasba emelt szalagokon, a levegőben szállítják az egyes részeket a következő munkaállomásra és gyáregységbe, az egyesítésig. Csak a karosszéria üzemben a Cupra Terramar megjelenésével 18 újabb robotot kellett beiktatni a gyártásba. Összességében 200 napot vett igénybe a járműgyártásban a négy üzemterületen a szükséges átalakítás, melyet nagy részben leállások alatt és a termelést nem érintő hétvégéken végeztek a győri munkatársak.

