Born in Barcelona, Made in Győr: ezzel a szlogennel gördült le az első CUPRA Terramar a győri Audi Hungaria gyártósorairól szeptember 20-án. Izgatottan vártuk már akkor, hogy a volán mögé ülve is megtapasztalhassuk mit tud a sportos külsejű SUV. A négykarikás vállalat meghívására repülőre szálltunk a minap és Barcelonában landoltunk, ahol a Cupra csapata egy hibrid járgány kulcsát nyomta a kezünkbe, majd kezdődhetett is a kaland a katalán fővárosban. Nyakunkba vettük a várost a legújabb győri büszkeséggel, és igazán élménydús vezetésben volt részünk. Nem kíméltük a hibridet, mindenféle terepen megjárattuk - autópályákat szeltünk át, de mielőtt belvárosi közegben vezettük volna a közeli Nemzeti Park éles és meredek kanyarjaiban is teszteltük.

Íme a Cupra Terramar. A nevét a terra (föld) és a mar (tenger) szavakból kapta. Ez a barcelonai kikötőben még jobban visszaköszön. Fotó: Simon Roberta