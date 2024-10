Mostantól miénk a döntő szó a GySEV-ben.

- jelentette be Lázár János, építési és közlekedési miniszter. Kiemelte, hogy néhány napja az utolsó jogi akadály is elhárult az elől, hogy a magyar állam megvásárolja az osztrák Strabag tulajdonrészét a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt-ben, és már ki is fizették a részvényeket, így nemcsak a többség lesz a magyaroké, hanem az irányítás is.

Hozzátette, ezzel minden magyar utas nyer,