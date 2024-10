A független bírálóbizottság idén is kiválasztotta a három nyertest, akik közül Hegedüs Éva, a Gránit Bank Zrt. társalapítója és elnök-vezérigazgatója képviselheti Magyarországot a World Entrepreneur of the Year globális döntőjében. A nyertesek között található Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum Kft. irányítója és Szabó Miklós, a Tranzit Csoport alapító-tulajdonosa is.

Kiemelkedő üzletemberek a női kiválóság, a vállalkozói szellemiség, a fenntarthatóság és az innováció területén

„Napjainkban jelentős geopolitikai bizonytalanságokkal és gazdasági kihívásokkal kell szembenéznünk. Ilyen körülmények között a vállalkozói szellemiség szerepe és annak támogatása közös, elemi érdek. Ezért is fontos, hogy idén több területen mutathatunk be olyan inspiráló vállalkozókat, akik bebizonyították, hogy képesek előre mozdítani a kritikus társadalmi és gazdasági ügyek megoldását. Tiszta szívből gratulálok minden díjazottnak” – hangsúlyozta Vékási Tamás.

A Női Vállalkozói Kiválóság különdíjat Prohászka Andrea, a Tutti Kft. ügyvezetője érdemelte ki.

Vezetése alatt a kreativitás és az innováció került a vállalat működésének középpontjába. Legfőbb sikere a kutató-fejlesztő munkában, az új ötletek megvalósításában rejlik. Kiemelt figyelmet fordít innovatív, élettanilag is korszerű élelmiszeripari termékek receptúrájának megalkotására, továbbfejlesztésére. Ennek köszönhetően a hagyományos por alapú élelmiszerek mellett a társaság sikeresen belépett a funkcionális élelmiszerek és táplálékkiegészítők piacára. Andrea kiemelt figyelmet fordít a nők munkahelyi visszatérésére és a családbarát környezetet megteremtésére.