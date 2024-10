A középiskolák mezőnyében a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium ritka halfajok védelmét szolgáló zoopedagógiai programja, a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium önellátásra és a hagyományos termesztési-tartósítási eljárások megismerésére koncentráló éves szakköre, valamint a budapesti Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziumnak a divatipar fenntartható átalakítását célzó dizájnprojektje részesül támogatásban - írta az E.ON közleményében.

Az E.ON idén is tudásátadó szakmai nappal kötötte össze a Föld bajnokai díjátadó gálát. Az eseményen az elmúlt évi és az idei nyertesekkel is találkozhattak az érdeklődők, hogy a már megvalósult vagy most induló nyertes programok kapcsán ötleteket, tapasztalatokat szerezhessenek saját elképzeléseik megvalósításához.

Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, a zsűri tagja az esemény kapcsán elmondta, „Szeretném, ha a győztesekből épülne egy Föld bajnokai közösség, amelynek tagjai inspirálhatnak más oktatási intézményeket arra, hogy bátran álljanak elő új, megvalósítható ötletekkel. Ha ezeket megvalósítjuk, akkor nem csak a gyerekek kerülnek közelebb a természethez, a környezeti problémáink megoldásához, hanem bevonva a közösségeinket is, az egész falunak, városnak építhetünk egy jobb, élhetőbb, egészségesebb jövőt.”

A Föld bajnokai pályázat díjazott zöld programjait mostantól bárki megismerheti, ötletet és inspirációt merítve az óvodai és iskolai programokat bemutató kisfilmekből. A már megvalósult, 2023-as nyertes ötletekből Ezt teszik a Föld bajnokai címmel készült az E.ON YouTube csatornáján elérhető videósorozat. Az idei tizenöt, támogatást elnyert győztes programot szintén egy-egy rövid videó mutatja be.

A Föld bajnokai pályázatot minden évben meghirdeti az E.ON, jövőre is várják a pályázni kívánó óvodai és iskolai közösségek zöld ötleteit.